Las zapatillas de Letizia

La vi en un acto protocolario saludando a las personas congregadas para la ocasión en el Teatro Real de Madrid. Se la veía más relajada, sin esa sonrisa forzada que su trabajo le obliga a lucir. Me llamó la atención porque sus pies descansaban felices en unas zapatillas deportivas blancas (de marca española). Era la primera vez que la reina consorte acudía a un acto oficial sin subirse a unos zapatos de tacón de nueve centímetros. Algo lógico tras una lesión de pie que ha deformado uno de sus reales dedos, tras años de sufrir embutida en los maravillosos y peligrosos Stilettos.

Es lo que tienen los zapatos de tacón de aguja que forman parte del imaginario erótico masculino y son imagen icónica del sadomasoquismo cinematográfico y literario. Pero ¡cómo duelen los puñeteros! al cabo de un rato soportando su estrechez y su altura. Para Letizia Ortiz los zapatos de tacón forman parte de su uniforme de reina consorte; teniendo en cuenta, además, la altura desmesurada de su marido Felipe VI. Ella, coqueta y perfeccionista hasta el agotamiento no podía salir en las fotos muy por debajo del hombro del rey.

Son cosas de la política, de la imagen y de la estética. Se acuerdan de aquel refrán (afortunadamente, ya ni se oye) que decía: «para presumir hay que sufrir», escuchado a nuestras abuelas y también a nuestras madres. Yo me acuerdo de que mi madre se ponía los zapatos de tacón hasta para ir a comprar a la frutería de debajo de casa. Vamos que no salía de casa sin ellos.

Así que desde estas líneas de opinión alabo las monísimas zapatillas MU de Letizia (¡ojo!, que valen 133 euros) que conjuntan ideales con pantalones y chaquetas cruzadas para dar un toque más oficial a los actos que su cargo conlleva. Las zapatillas de la reina marcan tendencia y parece ser que, según la empresa que las fabrica, ha pasado de vender 50 pares al mes a un millar. Ella con su imagen, siempre perseguida, hace política desde que sale de palacio. Y ahora que tan aburrida está la política con insultos, barro y fango entre unos y otros; hasta el punto de que son incapaces de llegar a acuerdos para gobernar por el bien común, conviene recordar que política es una palabra que está relacionada con los ciudadanos. Aristóteles en su tratado sobre Ética y Política, al final de su obra, concluyó que la política es una forma de mantener a la sociedad ordenada con normas y reglas.

Siempre conviene recurrir a los clásicos para acabar un artículo, por eso Letizia que no es idiota, ni mucho menos, ha dejado la esclavitud de la estética y se ha bajado de los Stilettos para sonreír a gusto y sentirse más cómoda en su papel público. Es como el cuento de Cenicienta, pero al revés. Ella, de momento, no quiere calzarse el deslumbrante zapato de cristal que le ofrece el príncipe, para seguir ejerciendo sin tanto dolor en los pies. Porque la palabra «idiota» viene del griego, y en la Grecia clásica se llamaba así a aquel que se desentendía de los asuntos de la comunidad, porque no participaba de la política o bien porque se desinteresaba y solo velaba por sus propios intereses. Se llamaba idiota al que vivía al margen de la vida pública. Ahora, idiota es un insulto; pero el significado es el mismo. En definitiva, que la ética se ha cambiado por la estética.

Suscríbete para seguir leyendo