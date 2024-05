Un páramo con futuro de vergel

Nadie podía pensar hace solo un año lo que estaba por llegar a todo el entorno del Parking Norte de la Expo en Zaragoza, el Campus Río Ebro y el Centro Aragonés del Deporte (CAD) pero lo cierto es que su futuro ahora pinta mejor que su lamentable presente y pasado. Nadie podía imaginar que pasaría de ser de un auténtico páramo abandonado durante más de una década por la Administración a prometer un vivero de proyectos millonarios en los que centrar toda la acción pública. Es verdad que este giro de 180 grados, de momento al menos, lo está dibujando el Gobierno autonómico, no el municipal como sería de esperar, pero ver hoy todo ese terreno yermo de ideas y pensar que en pocos años tendrá una mini Romareda, una reforma de las instalaciones del Campus Río Ebro y un parque tecnológico de referencia nacional e internacional como el que anunció esta semana el presidente Azcón, es como para pensar que, por el motivo que sea, a esta zona de la ciudad le ha sonreído la suerte.

Repasando todas las vicisitudes que han pasado por esos terrenos en los últimos años, si todo lo que se promete se hace sería algo así como dejar de ser la trastienda de la ciudad para ser un lugar importante, una zona a la que dotar de más vida, actividad... En definitiva, más vida para una zona acostumbrada a que la ciudad le dé la espalda. Pero que sirva como ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Y demostrar que esa zona de Zaragoza servía para mucho más que para conciertos en las fiestas del Pilar y alejar los botellones del centro, o dar un salto de calidad más allá de la Ronda Norte, que pueda tener más utilidad que ser ese rincón donde colocar un parquin de autocaravanas porque seguro que allí no molestan a casi nadie. O que el tranvía acerque a más gente por esas latitudes de Zaragoza, más allá de quienes estudian o trabajan en el Campus Río Ebro o acuden a entrenar al Corona de Aragón. La DGA ha pensado en este extremo de la ciudad para convertirlo en el imán de la industria tecnológica, que la ola de esa nueva apuesta productiva sirva para sacar del olvido este extremo de la ciudad, y quien sabe si para revalorizar todo un barrio, el de Parque Goya, que ya se ha hecho mayor y necesita de iconos que le hagan sentirse más parte de Zaragoza. No es que llevar los partidos del Real Zaragoza a un terreno donde ahora la maleza campa a sus anchas les vaya a solucionar la vida, tampoco será para siempre, pero si ese estadio portátil que se pretende para el exilio del club mientras se construye el nuevo feudo zaragocista ayuda a revitalizar ese entorno, bien habrá valido la pena.

Porque esas enormes pastillas de terreno público no pueden pasar otros 15 años o más convertidos en un páramo como son ahora. Ni los suelos del Parking Norte ni las 40 hectáreas que se pretenden para el parque tecnológico de Azcón en Zaragoza. Básicamente porque cuando se acometa la urbanización y se haga, con la excusa de las obras de la nueva Romareda o para atraer a empresas tecnológicas, una red de abastecimiento y vertido de agua en condiciones, o se haga una instalación eléctrica para cualquier tipo de uso, se están tejiendo los mimbres de un futuro más que asegurado. Un objetivo que, seguramente, traerá otros.

Y en el horizonte quizá Zaragoza se atreva por fin a abrir un debate que lleva muchos años en el cajón por miedo a represalias. Me refiero concretamente a qué hacer de cara al futuro con ese eje de la carretera de Huesca, ese que siempre ha tenido muchas novias en el sector inmobiliario y que le ofrece a Zaragoza todas las posibilidades para expandirse en el futuro. Ha pasado ya mucho tiempo desde la última vez que en el ayuntamiento se ronroneó con esa posibilidad, ya que se veía como una salida natural hacia el futuro cuando todavía se pensaba que la ciudad del millón de habitantes era posible. Con mucha controversia, la misma que generará mientras no se colmaten desarrollos urbanísticos como Arcosur o se decida a sellar el cierre de la ciudad por el este, en Las Fuentes y San José. Pero tarde o temprano la carretera de Huesca estará sobre la mesa y ese futuro parque tecnológico solo puede acelerarlo. Al final, Zaragoza tampoco tiene muchas alternativas a valorar si quisiera expandirse, o será esta o será el eje de la carretera de Castellón o la de Logroño. Pero alguna será y en algún momento. Lo que es seguro es que si todas estas promesas se cumplen y no se quedan en un desideratum al calor de la actual ola tecnológica, este entorno ya no se verá como un páramo al que nadie quiere ir.

