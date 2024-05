Zaragoza se reinicia

La sesión inaugural del foro tecnológico The Wave, que se celebró en el Palacio de Congresos de Zaragoza. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Zaragoza ha comenzado a redescubrirse en este siglo XXI al calor de una sociedad más dinámica y con unas empresas más abiertas que empiezan a despojarse de complejos absurdos y faltos de toda lógica. La capital aragonesa ha conseguido renacer en las últimas décadas gracias a la llegada del AVE y la mejora de las comunicaciones por tierra, mar (puertos secos) y aire (el aeropuerto de Zaragoza crece en viajeros y mercancías). La ciudad del Ebro emerge como una de las grandes referentes para la economía española del futuro gracias al desembarco de gigantes como Inditex, Amazon, AWS y Microsoft, que han contribuido a elevar su reputación hasta cotas desconocidas. Además, la Expo de 2008 situó a la capital en el mapa de los eventos internacionales y en los últimos años ha ido ganado peso como referente de congresos profesionales. Sin embargo, la semana que dejamos atrás puede marcar un punto de inflexión para el futuro de Zaragoza, que quiere convertirse en un hub tecnológico de primer orden a nivel europeo.

El reto resulta mayúsculo, pero hay mimbres y argumentos suficientes como para creer en él. Lo más importante, que era dar el pistoletazo de salida a una estrategia clara, definida y decidida, ya se ha hecho después de que el presidente aragonés, Jorge Azcón, anunciase el pasado miércoles que la capital aragonesa pondrá en marcha un parque tecnológico de más de 40 hectáreas junto al campus universitario Río Ebro (en el barrio del Actur) capaz de crear un ecosistema para generar, retener y atraer talento, así como crear un ecosistema que marcará el desarrollo, el rumbo y el destino de Zaragoza y el conjunto de Aragón.

Otro de los factores que ayudan a creer en que es posible lograr ese objetivo es la colaboración público-privada. El sector tecnológico, las instituciones, las grandes empresas como AWS y Microsoft, la patronal aragonesa e instituciones como la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge, están alineados en un mismo fin. Y eso, el consenso, es un activo que resulta enormemente valioso cuando se quiere afrontar retos mayúsculos. Vender unidad y estabilidad a las grandes empresas es sinónimo de seguridad y, por tanto, inversiones.

El lugar elegido para levantar ese parque tecnológico también es el acertado, no solo por sus buenas comunicaciones, su proximidad al AVE y a las salidas de la ciudad, sino principalmente porque ahí confluirán las empresas y el conocimiento. De hecho, en ese espacio ya están instaladas entidades como la aceleradora de empresas del CEEI Aragón, la incubadora de startups Ceminem, el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), el Instituto de Carboquímica (ICB) y un centro del CSIC.

Pero para que Zaragoza consiga reiniciarse y entrar en la era tecnológico, uno de los requisitos vitales y más valiosos es el capital humano. La formación ha de ser un pilar indispensable para armar un proyecto de empresas tecnológicas y ha de formar parte de la espina dorsal de la iniciativa. Tener cantera de profesionales y poder nutrir de estos a las empresas es un activo que cotiza al alza. Cada vez más. Por tanto, el hub tecnológico debería ir íntimamente ligado a un hub de formación.

Para que el proyecto tenga futuro será indispensable la creación de un gran ‘hub’ vinculado a la formación

Otro de los factores indispensables para convertir a la capital aragonesa en un referente tecnológico es contar con motores de arrastre lo suficientemente fuertes como para que sirvan de reclamo a otros potenciales participantes. AWS, Microsoft, Meta, IBM, entre otras multinacionales, han de formar parte del proyecto. La plataforma logística de Zaragoza no sería hoy lo que es sin la llegada de Inditex, ni el aeropuerto de Teruel sin Tarmac, ni el sector del automóvil sin Stellantis (antes PSA y General Motors), ni el agroalimentario sin gigantes como BonÁrea, Grupo Jorge, Valls Companys y Grupo Costa.

Ni que decir tiene que Zaragoza para ser atractiva para este u otros proyectos tiene que saberse vender. Quizá no lo ha logrado en las últimas décadas, pero ese factor es decisivo, no solo para atraer grandes empresas sino también trabajadores. Ese ecosistema tecnológico requerirá de profesionales nacionales e internacionales que han de ver cómo vivir en la capital del Ebro es una ventaja y no un obstáculo. Sus niveles de calidad de vida, una oferta de vivienda asequible, una oferta de ocio y cultural cada vez más atractiva y ser considerada la ciudad de los 15 minutos son ventajas con las que competir con Madrid y Barcelona.

Zaragoza quiere reiniciarse y ser un ‘player’ de primer nivel en el sector tecnológico, pero ha de trazar una estrategia valiente, certera y definitiva para que este sueño sea una realidad.