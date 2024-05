Albares y olé

Hace muchos años, el entonces ministro de Hacienda y diputado por Zaragoza, Francisco Fernández Ordóñez, se fue a Palestina para conocer a Yasir Arafat. El líder palestino, uniforme verde olivo, lo recibió en su acorazada residencia de Ramala pistola al cinto. Poco después, Fernández Ordóñez se pasaría de UCD al PSOE. Con Felipe González como presidente del Gobierno, llegaría a ser ministro de Asuntos Exteriores. En coherencia con lo que había hablado con Arafat, su política fue la de un progresivo acercamiento al presente y futuro de ese pueblo desterrado por la implantación de los judíos en el Estado de Israel. Respecto a éste, la política española, simplemente, venía dictada por Estados Unidos.

Nada muy diferente sucede hoy en día. España acaba de promover el derecho de Palestina a fundar un Estado, apostando por su pacífica convivencia con el de Israel, que nuestro país siempre ha reconocido. Con los hebreos, los sucesivos gobiernos españoles de la Transición han mantenido, más que una relación estrictamente neutral, una suerte de estática indiferencia. Ni se han criticado sus conquistas territoriales ni se ha calificado a sus agencias especiales ni se ha intervenido apenas en los conflictos de Oriente próximo en los que los judíos están envueltos.

Ahora, sin embargo, y debido a nuestra decisión de reconocer el Estado palestino, Israel se acaba de posicionar en contra de España. ¿Qué consecuencias podrá eso tener? Para el ministro español de Asuntos Exteriores, el equilibrista José Manuel Albares, que se muestra indignado por las burdas críticas de Jerusalén, pero que no parece particularmente preocupado, en principio ninguna.

Porque, deben estar pensando nuestros cerebros de Asuntos Exteriores, mientras no nos saltemos alguna otra regla de las impuestas por Estados Unidos, y teniendo en cuenta que acabamos de sacrificar a los saharauis a la voracidad del monarca marroquí, la posición diplomática española sigue siendo bastante canónica. Apoyamos a Ucrania: ok. Dejamos tranquilo a Gibraltar para que siga bajo dominio británico, convertido en base naval del Estrecho que lleva su nombre: ok, ok. Facilitamos la globalización, las conquistas del Mercado sobre el estado de Bienestar y el desembarco de multinacionales norteamericanas en España: ok,ok,ok... Habría que añadir, patrióticamente: ¡y olé!

