Ases en la manga

Esa extraordinaria programadora que es Antonia Estévez nos regala estos días un ciclo de cine negro en la Filmoteca de Zaragoza que es un verdadero festín para los buenos aficionados.

Como primer plato, se nos sirve El gran carnaval de Billy Wilder. No siendo mal título, era mejor el original, Ace in the hole, Un as en la manga. Con espléndidas interpretaciones de Kirk Douglas y Jan Sterling –entre un elenco de secundarios de lujo–, la trama plantea un tema de máxima actualidad: el periodismo sensacionalista. Douglas encarna a Charles Tatum, un reportero en horas bajas, debido a sus malos hábitos, pero a quien se le aparecerá un caso grande, el de un minero indio atrapado en un túnel de una mina de Nuevo México. El éxito de sus primeros reportajes llevará a Tatum a organizar un «circo» mediático en torno al rescate del indio, y a prolongarlo en lo posible, a fin de seguir generando noticias con su firma, ganando dinero y acrecentando su fama. La película es de 1951. Setenta y cinco años después, las cosas no han cambiado demasiado, por lo que al amarillismo periodístico respecta.

De segundo plato, Toña Estévez nos trae V for Vendetta, una alucinante distopía de James McTeigue, con Natalie Portman y Hugo Wearing. El argumento, filmado en 2005, está ambientado en algún momento de un futuro apocalíptico y post-industrial. Gran Bretaña ha caído en manos de un partido ultraderechista, Fuego nórdico, cuyos dirigentes han implantado un régimen filofascista. Un luchador solitario se dedicará a ir eliminando a representantes del gobierno, tratando de derrocarlo con una nueva revolución.

Como exquisito postre, la Filmoteca ha preparado Citizenfour de Laura Poitras (2014), un documental que mereció un Oscar de Hollywood. En 2013, la directora comenzó a recibir mensajes de un tipo anónimo que utilizaba el seudónimo de Citizenfour y que se ofrecía a revelarle secretos de las agencias internacionales de espionaje. El tipo era Edward Snowden. Poitras fue a su encuentro en Hong Kong, pero tuvo buen cuidado de grabar las entrevistas, material que le serviría para tramar su película documental.

Lo dicho: un festín.

