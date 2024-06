Mi chica decía que el quinto tequila siempre le sentaba mal. Pero no por ello dejaba de tomarlo. Sabía que si se detenía en el cuarto no habría problemas. Sin embargo, no podía evitar echarse el quinto tequila, el malo, el que le haría arrepentirse. En el argot taurino hay una frase que dice: «No hay quinto malo». Pues en el mundo del tequila la frase sería al revés: «No hay quinto bueno». Por lo menos para ciertos estómagos sensibles. Todo esto viene a colación de la quinta ración, la quinta entrega de la saga Mad Max, Furiosa, de George Miller, que vi el otro día. Tenía ganas de verla (en Cannes se llevó una buena ovación, aunque eso realmente no sea indicativo de nada, en Cannes ovacionan a todas, por ovacionar va a ser), pero rumiaba lo que me suelo preguntar en estos casos: ¿Había necesidad de una quinta parte? ¿Le sentaría bien a la saga? Seguramente no. Pero como la anterior, Fury Road, había funcionado tan bien, debieron de pensar que cuatro entregas resultaba un número raro, mejor la pentalogía, claro que sí (por lo menos de momento, que estas cosas, como las carreras de los toreros, nunca sabes cuándo acaban realmente). Por cierto, Kevin Costner no piensa así, quiere contarnos su nueva historia con cuatro películas (y las veré, por supuesto, tengo debilidad por Costner aunque se estampe). Pero a lo que iba, que me voy por las ramas del Festival de Cannes; aunque tenía mis reservas, ya digo, que las precuelas me suenan a «si cuela, cuela», me dije que le iba a dar una oportunidad. Los que nos tragamos todo (no tenemos perdón ni criterio) es lo que tenemos: allá que nos vamos de viaje, tan apabullante visualmente como pobre argumentalmente, con Anya Taylor-Joy, que cumple como una Furiosa joven y aguerrida. Aunque lo confieso: en ese rol molaba más Charlize Theron (actriz a quien por cierto le pierde el tequila como a mi chica, cómo no quererla).

Suscríbete para seguir leyendo