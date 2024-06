Hace tiempo que me había prometido a mí misma no hablar ni escribir de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque es un personaje que me irrita con sus sandeces y provocaciones para lograr un titular en los medios; pero lo que dijo el pasado 23 de mayo en sede parlamentaria para criticar el inminente reconocimiento del Estado palestino es repugnante: «Pretenden que las democracias hagan con Hamás lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando ustedes», afirmó Ayuso refiriéndose al presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Y como la derechita cobarde (calificada así por sus aliados de Vox) carece de argumentos para ser leal oposición se sale por la tangente para dejar suelta a la señora Díaz Ayuso con sus provocaciones a lo que fue en su día ETA. Parece que se olvida que fue el 20 de octubre de 2011 cuando la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) realizó el anuncio del cese definitivo de su actividad armada. El Gobierno de Zapatero fue el que logró dar el carpetazo al terrorismo armado de la banda vasca. Trece años que vivimos sin esa lacra. Felices y contentos. Para que venga ahora esta mujer estúpida a resucitar el tiro en la nuca. Vuelvo a decir que me parece repugnante y peligroso. Y que con estas cosas no se juega. Vuelva usted a lo de las cañas, por favor.

Esto va de guerras, señores. Estamos asistiendo a la crueldad en directo en Ucrania y al genocidio Israelí y no se puede frivolizar con comparaciones odiosas para invocar a ETA, un día sí y otro también. Un PP sin repertorio se empeña en decir que los palestinos son terroristas como ETA. Y algunos de los más tontos todavía argumentan que la matanza de Atocha llevaba la firma de la banda terrorista. Y eso que el listo de Aznar hizo el ridículo en el mundo entero. Pues no aprenden. Da la impresión de que les gustaría volver a los años del terror para sacar su ideología fascista a las calles y hacerse oír a gritos histéricos de exfalangistas reciclados.

Este hermoso país merece vivir en paz. El 30 de mayo se aprobó en el Congreso de los Diputados la ley de Amnistía; y España, por mucho que quieran algunos, no se rompe. No se han enterado todavía de que hace muy poco se celebraron las elecciones en Cataluña y en el País Vasco y que el temido independentismo catalán y vasco reculan, han perdido peso. Las elecciones las han ganado los socialistas en Cataluña y el PNV en Euskadi. España no se rompe, señores. El sentido común es el mejor aliado de cualquier ideología, y así lo han demostrado en estos territorios de economías fuertes y de gentes de bien que quieren tranquilidad, trabajo, y gobiernos que pacten entre ellos para lograr mejorar en la vida, o como mínimo no perder los derechos conseguidos.

La política es un arte si se sabe ejercer con sabiduría y grandeza. Hoy, sin embargo, lo que vemos los ciudadanos es algarada, trampas, insultos, provocación y una preocupante falta de cultura o conocimiento de la historia. Por eso no entiendo como una política de Madrid sigue a pie juntillas los consejos que le dictan sus asesores (Miguel Ángel Rodríguez, ¿tal vez?) con el único fin de lograr un titular cada día. Cuanto más bestia, mejor. Las burradas que dice la Ayuso consiguen abrir los telediarios o entrar en las portadas de los diarios. La información convertida en espectáculo y la política a la altura del barro.

