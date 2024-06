Sin ira, libertad

No me es fácil describir con un solo calificativo la situación política actual. Había pensado en guirigay pero ésa es una palabra que me gusta y relaciono más con algo festivo y chispeante, aunque sea en medio del desorden y la confusión. No, no puedo escoger guirigay, demasiado jovial. Guirigay no sugiere martingala o asechanza como hoy observo. Quizás de tener algo en común sería la sensación de enredo: enredo en el guirigay y enredo en nuestra política nacional e internacional. Con eso del empleo de un único descriptor trato de ser minimalista, esencialista –que no simplista–, en un contexto de tanto dispendio con la palabra. Visto lo visto y, sobre todo, oído lo oído, quizás debería hacerse la siguiente prueba: pagar por cada palabra pronunciada. Si cada vocablo tuviera un precio es probable que el volumen de disparate verbal que ha llegado a alcanzarse descendiera. Y no sólo lo creo en lo que respecta a la res publica, también es válido para ciertos programas televisivos y, cómo no, para algunos de los contenidos de las redes sociales. Por triste que parezca a menudo se reconoce lo que vale dinero, mientras que en nada se valora lo gratuito. Craso error a mi entender. Las palabras que pueden ser luz pueden también abrir profundidades y sembrar oscuridad y mucho más activamente pueden hacer esto último cuando se multiplican hasta la náusea. Sigo con mi empeño de condensar en pocos términos la explicación y el sentido de las cosas. ¿Cuál es la misión principal de la política? Auto-obligada a responder de forma escueta diría que la gestión de la libertad, la igualdad, la riqueza y la escasez. He ahí, a mi entender, el meollo de casi todo. Me quedo hoy con la primera, la libertad, y pospongo para otro día lo relativo a las otras. Frente a lo que pudiera pensarse o más bien sospecharse, la libertad entre los humanos no es un estado natural, así lo afirma John Gray y así lo entiendo yo. La libertad colectiva no es un don, es una conquista social pues la convivencia de iguales y diferentes exige acuerdos y consensos dinámicos, pues apenas cabe el lujo de considerarse logrados. Es verdad que quien más y quien menos es dueño de elegir sus cárceles, e introduzco así la imagen de Doris Lessing. Y tengo para mí que algunos han elegido el exceso verbal como cárcel propia y ajena en la que encerrar las escasas ideas que les acompañan. Preferiría que encerraran su ira como en la estupenda canción que el grupo andaluz Jarcha propugnaba a mediados de los setenta. Sé bien que el contexto no es el mismo, ¡sólo faltaba que transcurridos casi cincuenta años nada hubiera cambiado! Sí, han sido muchas las transformaciones políticas y sociales, pero, según parece, es preciso mucho más tiempo e inteligencia individual y social para que muden ciertos rasgos de nuestra naturaleza o nuestra cultura (eso según se mire). Ojalá vuelva a escucharse esa maravillosa canción que a medio camino entre la invitación y el imperativo clamaba «guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira libertad». Por suerte para todos esa Andalucía y esa España también, y aún, existen.

