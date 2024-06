Una primavera inconstitucional

No cabe duda de que la Constitución española es una de las más robustas de las que se han aprobado, da cabida a todos los dirigentes y gurús políticos, incluso los que no creen ni en ella ni en un Estado democrático basado en la soberanía popular. Y porque sigue en pie por mucho que retuerzan su articulado en función del momento o de las apetencias personales y partidistas. El problema de estas interpretaciones, muchas veces contradictorias entre sí aunque se apele al mismo texto, es que deja en manos de un tercero, en este caso el Tribunal Constitucional, la labor de dirimir quién se la ha leído bien y quién la está manoseando de nuevo desvirtuando la esencia por la que se le vio nacer allá por 1978. Debe ser que ese mito de la crisis de los 40 también le llega hasta la Carta Magna o simplemente es la primavera, que la sangre altera, pero se encamina hacia el medio siglo y a este paso va a envejecer más rápido en los próximos años que en las últimas décadas.

Aunque solo fuera por poner un poco de sentido común y no marear demasiado a quienes ni siquiera se la han leído –muchos ciudadanos, me temo, lamentablemente–, igual habría que respetar un mínimo común denominador para que ese acuerdo de máximos que en su día le dio razón de ser no desaparezca. Aunque esto de recurrir al Constitucional lleva pinta de convertirse en la canción del verano. Parece últimamente que si no has presentado un recurso de inconstitucionalidad contra algo no eres nadie. La aprobación de la ley de amnistía, la derogación de la ley de memoria democrática... La escalada es tal que esta misma semana hasta el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se atrevía a anunciar que las Cortes de Aragón también llevará la ley de amnistía al Constitucional. Sus palabras, supongo que basadas en que se sabe ganador de una propuesta que se elevará al Parlamento, supone un batiburrillo que mezcla poder ejecutivo, que ostenta el Gobierno de Aragón, y legislativo, representado en la cámara aragonesa, que es peligroso por aquello de una separación de poderes, ese pequeño detalle que está en el principio más básico de todas las constituciones y del equilibrio democrático entre las instituciones.

Sin quererlo, supongo, y al calor de la campaña por las elecciones europeas del 9 de junio, se dejó llevar. Acababa de aprobarse la ley de amnistía en el Congreso y venía la número 2 de Génova, Cuca Gamarra, a Zaragoza... Pues venga, que el titular estaba al alcance de la mano. Pero es que es como si su vicepresidente Nolasco, más dado a esas confusiones entre lo político y lo institucional, se atreviera a asegurar que la Justicia no va a aplicar la amnistía a los condenados del 'procés'. Sí, ya sé que en Madrid este discurso ya se ha deslizado como si nada, pero seamos claros, la separación de poderes es clave para entender el funcionamiento más básico de la política. No se puede caer en ese juego o cundirá la sensación de que en realidad la independencia de los jueces no es tal, o que la soberanía del Parlamento reside en el Pignatelli o vete tú a saber qué barbaridad más. Denles tiempo.

Cierto es que los jueces tampoco es que ayuden mucho últimamente a que se entienda que sus sentencias no van en función de su ideología. Empezando por esa renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva tiempo incumpliendo lo que manda la Constitución. Que será muy magna y muy inmaculada pero que el artículo 122 que habla de su renovación se lo están pasando por el arco del triunfo. Tampoco ayuda esa confusión semántica sobre si Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez, es una mujer que está siendo investigada por un juez o está realmente imputada. Porque si es lo último ya tarda en citarla a declarar como tal y que le asista un abogado como establece la ley. Pero entretanto, ahí andan los políticos discutiendo sobre si es una presunta delincuente o una víctima del sistema y del lenguaje.

Pero volviendo al Constitucional, se le acumula el trabajo. Aragón y otras tantas comunidades se han lanzado en cascada a recurrir la ley de amnistía, pero es que el Gobierno central también lo hará con la derogación de la ley aragonesa de memoria democrática en otra acción que se mueve entre la respuesta política y la aberración institucional. Por una razón muy sencilla: las Cortes de Aragón pueden aprobar y derogar sus propias leyes, cuando quiera y haya una mayoría suficiente, siempre ha sido así y por el bien de los ciudadanos, que así siga siendo. Porque miedo me da con la extrema derecha amenazando con gobernar España la que se puede organizar como alguien le diga que puede intervenir así en las decisiones de las comunidades en las que nunca ha creído aunque ahora las gobierne. La política debería tener esa visión a largo plazo y medir las consecuencias de los actos cuando les benefician y cuando les perjudican. Moncloa puede y debe hacer cumplir la ley de memoria estatal, que existe y marca muchas pautas que, a lo mejor, convendría afinar y dar más pasos al frente para que no haya consecuencias indeseadas. Y a Aragón se le puede llevar al Constitucional cuando dé a conocer cómo entiende la DGA eso de la concordia. Sin un papel aprobado, y de momento no lo hay, no hay nada que recurrir. ¿Que tiene mala pinta a la vista de los que sí están en la fase del proyecto de ley? Pues claramente sí. ¿Que es ideológico derogar la ley aragonesa y han enseñado la patita de por dónde van los tiros? Pues también. Pero se puede revocar la derogación de una decisión de las Cortes por ello? Mejor que no, la verdad. Pero debe ser la primavera, que la sangre altera.

