La Romareda no tiene nada que celebrar

Parece inevitable que una buena parte de esa masa social zaragocista que se dice, esos aficionados forofos del Real Zaragoza que en este siglo solo han visto al equipo de fútbol en Segunda División o navegando unos pocos años por la zona más baja de Primera, hoy estén exultantes porque los blanquillos, el club de sus amores, seguirá un año más en Segunda. Serán así doce temporadas seguidas en la categoría de plata del fútbol español, un éxito para algunos, pero un gran fracaso para la gran mayoría realista. Hoy, con el último partido de la Liga, sin nada en juego ya, salvo el honor de ganar un partido en casa, no es un día para que en La Romareda se celebre nada. Ni los aficionados, ni mucho menos los jugadores, muchos de los cuales, afortunadamente, van a poder seguir en este equipo, una temporada más, siendo profesionales. Si acaso, el único que puede estar de celebración es Víctor Fernández porque se le contrató para esto, para que el equipo siguiera en Segunda. Y, una vez más, ha cumplido.

Pero no podemos engañarnos. El Real Zaragoza aspiraba a subir a Primera División esta temporada y y si al final está a punto de descender, que ha sido la cruda realidad, lo que se ha conseguido es un sonoro fracaso, por mucho que jugadores como el gran Iván Azón digan que no se puede hablar de fracaso. Él es el canterano, tiene que defender al club y más cuando lo eligieron para cerrar las ruedas de prensa de jugadores de la temporada, pero que no sea político. La gente que vive el fútbol con ansiedad sabe exactamente que lo vivido por el Real Zaragoza esta temporada es un enorme chasco, una decepción, un naufragio. Todas palabras sinónimas de fracaso. Y lo malo es que llevamos once temporadas así, algunas estando a punto (pocas) pero la mayoría deambulando por una categoría en la que cada año que pasa se pierde un poco de fe. Otro año ‘horribilis’.

Así que puestos a despedir esta noche otra temporada más en Segunda, y sufriendo, solo cabría felicitar a Víctor, desearle lo mejor para la que viene, si es que sigue como entrenador, y celebrar que todo apunta a que, por fin, la nueva Romareda va a comenzar. El viejo campo municipal se va a meter en obras para tener un estadio en condiciones de cara al Mundial de fútbol del 2030 y, aunque aún falta ver y escuchar a Enrique Bunbury en el concierto del próximo julio en el césped zaragozano, por fin veremos pronto la piqueta por la calle Jerusalén. No caben sentimentalismos ni nostalgias. Hace falta un estadio en condiciones, acorde con una ciudad europea del tamaño de Zaragoza y bienvenido sea. Y si el Real Zaragoza tiene que seguir deambulando por la Segunda (que esperemos que sea pocos años y no caiga más abajo) pues nos congratularemos de tener una afición que sí es de Primera y en unos años, con un campo de Primera.

