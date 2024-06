Debate o basura política

Si habitualmente cuesta seguir el debate político por mucho interés que uno tenga en todo lo que afecta a la convivencia y al futuro de este país, estar atento a lo que se dice en campaña electoral ya es sólo para los muy esforzados. El debate político en muchas ocasiones ya no es tal porque se ha convertido en un catálogo de estupideces, mentiras, exageraciones, tergiversaciones, falacias, cuentos de la peor especie, basura política producida en los peores laboratorios en los que trabajan gente sin ningún tipo de ética que compiten a ver quién intoxica mejor. Es difícil aceptar que los mismos políticos que las sueltan se las crean, porque no puede ser que el que demuestran, un día sí y otro también, sea su auténtico nivel intelectual. Alguno y alguna hay con muchas limitaciones que repite como un loro, algunas veces con pinganillo incluido, lo que el experto en venenos a su servicio le dicta, pero en general no puede ser que tengamos en las instituciones tanto ignorante indocumentado. Hablaría muy mal de nuestra democracia. Pero si ellos mismos no se creen lo que dicen, hay que pensar que la basura que utilizan, las mentiras mil veces repetidas, las campañas tóxicas planificadas y difundidas por sus argumentarios mañaneros y por sus portavoces a sueldo que viven de su subvención, son para consumo de quienes no acceden a información fidedigna, gracias a los intermediarios, ni tampoco a la opinión razonable, rigurosa, legítima, emitida en cualquier dirección ideológica. O sea, traducido: a la mayoría nos toman por tontos, o mejor, por idiotas. Nos jugamos mucho en las próximas elecciones europeas y lejos de aprovechar la ocasión para debatir sobre qué Europa queremos y como garantizamos los valores y las señas de identidad del proyecto común, aquí nos tienen, soportando día tras día basura política para consumo de incautos. No se habla de Europa. No se hacen apenas propuestas. Solo basura y más basura, más fango. ¡Qué hartazgo!

