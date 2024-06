Europa y el legado celta

Se habla mucho de la herencia cristiana que cohesionó Europa. No es la única. Previamente incidió la grecorromana y antes la céltica, cuya cultura abarcaba hacia su esplendor del siglo III a.C. toda Europa central y occidental. En nuestra península, desde la cordillera Ibérica hasta Finisterre, con límite meridional en las Béticas, ese vasto territorio centro-occidental era supuestamente céltico. Los celtíberos, asentados en la cordillera Ibérica y su confluencia meseteña con la Central, eran las etnias más destacadas y las únicas que dejaron testimonio escrito en su lengua celta de raíz antigua. Un celtíbero, por tanto, podría entenderse más o menos con sus primos britanos, gaélicos, pictos o galos, con los que compartía además idiosincrasia y religión. Por algo los romanos los llamaron celtiberi (los celtas de Iberia) y, aunque no ha sido reconocido su peso en la Céltica europea, la Celtiberia ha aportado el mayor legado escrito, tras el galo, en lengua celta de la Antigüedad y una de las más destacadas aportaciones en su iconografía, sobre todo con las cerámicas numantinas. Esta raíz común ha sido refrendada por recientes estudios genéticos que detectan el predominio del haplogrupo R1b, al que algunos denominan «gen celta», en Europa occidental. Ante las elecciones del 9J nos preguntamos, ¿qué aporta hoy día al viejo continente este legado celta? Todo apunta que aquella civilización vivía una relación mucho más respetuosa y armónica con la naturaleza, por lo que entroncar con ese impulso en detrimento del depredador que impuso Roma parece una urgencia. Así mismo, las fuentes clásicas insisten en el amor a la libertad de los celtas, otro valor que debiéramos enarbolar contra los falsos profetas neofascistas, libertarianos o ultraliberales que proponen hacernos esclavos de la intolerancia o del capital globalizado. No lo olvides, votar en clave celta es liberar Europa.

Suscríbete para seguir leyendo