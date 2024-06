Policía: 1824-2024

Vivimos en un mundo en el que la información es casi instantánea y la cantidad de mensajes imposible de asimilar. Cualquier asunto tiene quien lo estudie y nos lo cuente. Viene esto a cuento por las estadísticas que elaboran institutos oficiales o privados y que nos dicen, por el asunto que hoy me interesa, que son muchos los ciudadanos del mundo occidental que si pudiesen elegir un país en el que vivir se inclinarían por España.

La traducción más rápida de ese dato sería que es por el sol, la playa y demás aspectos relacionados con el buen tiempo y la comida. Supongo que sí, que es un elemento a tener en cuenta, pero no puede ser el único. Y la seguridad entra en los valores más potentes de ese hipotético deseo de vivir entre nosotros.

Quienes hayan pasado estos últimos meses por delante de la Jefatura Superior de Policía en Aragón, en el paseo María Agustín, habrán visto un gran cartel en el que pone lo que he situado en el título de este artículo. Se nos recuerda que en este año se cumplen doscientos de vida de la policía en España. La Real Cédula tiene la fecha del 13 de enero de ese año, siendo rey Fernando VII. Puestos a encontrar algún detalle curioso de ese documento podemos citar que se extiende a las provincias de toda España lo que ya se había dispuesto para Madrid unos años antes, en 1807 con Carlos IV, y a la primera que se cita es Aragón, que tendrá centros policiales en Alcañiz, Barbastro, Benabarre, Calatayud, Cinco Villas, Daroca, Huesca, Jaca, Tarazona y Teruel. La división actual en tres provincias aragonesas: Zaragoza, Huesca y Teruel, data de 1833, por lo que cuando nace la policía en 1824 aún no había Javier de Burgos formalizado el mapa definitivo.

Afirmar hoy, doscientos años después, que aquella policía es el origen de la actual es aceptable, aunque cabrían algunos peros. Mientras que con la Guardia Civil no hay duda alguna, ya que el Cuerpo que nace en 1844 sí ha continuado, con necesarias variantes, hasta nuestros días, insisto en que con la policía los vaivenes políticos han incidido de forma más profunda en cambios que nos podrían permitir hablar de varias refundaciones, comenzando por una en 1833.

Dejando a un lado las disquisiciones históricas lo importante es destacar el importante papel que la policía juega hoy en nuestra seguridad. Tras más de cuarenta años de vigencia constitucional el engarce de todas las fuerzas policiales parece haber ido encajando de una manera bastante aceptable. Sin que podamos, ni debamos, hacer carreras entre ellas para ver quien lo hace mejor, tanto GC como PN han alcanzado un grado de eficacia que es destacado en foros internacionales de esta materia. Y siendo capaces de relacionarse en buenas condiciones con las fuerzas policiales autonómicas, con las nacionales cedidas a ciertas CCAA y con las locales. Un puzle difícil de entender por muchos ciudadanos pero que hemos ido construyendo paso a paso y que es, en definitiva, el que nos da esos índices de seguridad que se envidian en otros países.

Con unos efectivos próximos a los 75.000 miembros el ingreso anual en la PN se ha convertido en atractivo para muchos jóvenes de ambos sexos. Frente a la imagen del «policía armada» del franquismo, tosco y amigo de utilizar la porra, hoy ser policía es interesante porque ofrece campos de especialización a los que no se puede acceder por otras vías. Algunas películas estadounidenses, aunque no solo de ese origen, han introducido a los espectadores en complejas investigaciones que llevan a cabo policías con estudios que combinan la medicina forense, la informática y la criminalística, añadiendo el factor de satisfacción que se alcanza al resolver casos complejos que, en ocasiones, tienen atemorizada a la población. El mantenimiento del orden público en olimpiadas, grandes finales deportivas o conciertos multitudinarios también es atractivo para personas deseosas de estar en buena forma física y ansiosas de colaborar en que nuestras ciudades no se conviertan en esos casos en escenarios de lucha campal.

No es oro todo lo que reluce, claro que no, ya que en ocasiones las noticias que conocemos de policías poco cuidadosos en la utilización de medios antidisturbios alarman a ciudadanos que se acercan a manifestaciones con voluntad reivindicativa dentro de los marcos legales. Tampoco son alentadoras las noticias de procesos judiciales emprendidos contra responsables políticos y policiales amigos de la utilización torticera y, tal vez delictiva, de medios pensados para nuestra seguridad.

En conjunto, con luces y alguna sombra, creo que debemos estar orgullosos de nuestra PN, formada en su inmensa mayoría por ciudadanos de uniforme y armados deseosos de garantizar nuestra seguridad. Lo que consiguen casi siempre. Ahí va mi felicitación.

