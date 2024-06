Las lecciones de las elecciones

Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo ofrecen infinidad de matices que van desde el plano más global hasta el local, lecturas que conviene hacer para afrontar el nuevo escenario que se avecina. Los comicios de ayer serán recordados como los del avance de la ultraderecha en Europa y el efecto dominó que ha provocado en algunos países como Francia, donde Macron ha convocado legislativas tras disolver la asamblea nacional. Este tsunami ha sacudido al viejo continente, que parece aletargado y sin capacidad de reacción pese a que las alarmas han ido saltando en los últimos años, una tras otra.

Europa parece vivir en constante estado de shock, y eso se traslada al resto de países como Alemania, Austria, Holanda, Italia y Francia, donde el populismo parece campar a sus anchas. Es, no obstante, la consecuencia directa de no actuar a tiempo. La falta de un rumbo claro en política migratoria, en el desarrollo de la actividad industrial y en nuevas tecnologías (China y Estados Unidos van varios pasos por delante) y en cómo afrontar los retos de un nuevo mundo han dejado a sus 450 millones de ciudadanos casi huérfanos de proyecto. Y eso, finalmente, ha pasado factura.

Pero el efecto de estar anestesiados también han llegado a España, donde la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha presentado su dimisión al frente de la formación tras los malos resultados. En Aragón, esta formación se ha visto superada en votos por Vox y por Se Acabó la Fiesta, un partido con el que casi nadie contaba. Mientras tanto, el actual Ejecutivo del PP y Vox parece salir reforzado (más los primeros que los segundos), lo que ha afianzado la presencia de los partidos de derechas en la comunidad.

Es cierto que la participación fue baja y que el electorado de la derecha se movilizó en mayor medida, pero no hay que pasar por alto que las formaciones de izquierda no han estado a la altura en los últimos tiempos. La guerra de guerrillas a la izquierda de la izquierda, sobre todo entre Podemos y Sumar, ha llevado al votante al desconcierto y a la frustración. La situación de interinidad que se vive en el PSOE aragonés, donde también hay visibles diferencias entre sanchistas y lambanistas (aunque en la campaña exhibieron unidad), tampoco ayuda. El debate sobre la ley de amnistía y la investigación a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, también ha sido un viento de cola que no ha favorecido a los socialistas, que, pese a todo, han logrado resistir.

La política se ha convertido en algo demasiado líquido para tratar de hacer análisis racionales. Siempre son bienvenidos, no obstante, aunque las elecciones europeas del pasado domingo han vuelto a demostrar que la política y los políticos están para resolver problemas y gestionar bien. Si no se cumple con esta premisa, los ciudadanos castigan y, en ocasiones, lo hacen con mucha fuerza y determinación.

