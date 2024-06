El rapto de Europa

Europa ha muerto, cantaban Ilegales en 1983. El domingo la enterramos, al menos en su versión del pacto antifascista de posguerra que la unió y pacificó. Ahora los neofascismos, travestidos de variopintos disfraces, se han quedado segundos tras la derecha plus del PPE (la que prometió integrar a los ultras más «dóciles»). El miedo no es hoy a la confrontación histórica entre europeos, sino a los emigrantes, a la precariedad, al Pacto Verde, a la ampliación de derechos, al islam (el nuevo antisemitismo), etc. La Ilustración ha sido pisoteada por Le Pen en su país natal y en Alemania, el otro puntal del eje europeísta, por jóvenes votantes deslumbrados por el nuevo fulgor del NeoReich de AfD. Las Luces han sido apagadas por la irracionalidad que vehicula egoísmos pequeñoburgueses de una eurociudadanía desorientada y desvalorizada por los relatos más estrambóticos galvanizados desde las redes sociales. En los intersticios de esta inexorable ruina del edificio de la Razón ilustrada anidan los huevos de la serpiente. Los ultras ya no quieren matar Europa (el Brexit ha servido de catarsis), se conforman con seducirla y montarla en su lomo de toro. Como Zeus, también la agasajan con regalos envenenados en forma de promesas incumplibles -la extrema derecha ha bajado donde ha gobernado- o aprovechando la desesperación y cabreo de los europeos (la antipolítica de Alvise y cía). En el colmo del oxímoron de la era postdigital los precarios se entregan a los charlatanes de red, a los sicarios enmascarados del (des)orden neoliberal que les está asfixiando. Todo vale con tal de buscar el chivo expiatorio en los otros, en los más débiles, en los politicuchos, intelectuales y progres. Europa ha sido raptada de nuevo por la vesania que estuvo a punto de hundirla, ¿quién la liberará?

Suscríbete para seguir leyendo