A veces la belleza tiene sus complicaciones, sobre todo si se está expuesta a la fama y el carácter es melancólico. Françoise Hardy tuvo una buena vida pero una mala muerte que le debió amargar los años finales de su existencia. Desde 2015 la cantautora sufría un cáncer del sistema linfático y de laringe, cuyos efectos secundarios de la radio e inmunoterapia provocaron que sus días «fueran un infierno», según declaró en una entrevista. Desde su enfermedad, Hardy tuvo la valentía de defender públicamente la legalización de la eutanasia en Francia. Incluso se dirigió en una tribuna de prensa a Emmanuel Macron para reclamar una muerte digna y legal.

El icono de la música francesa pasó de ser la eterna adolescente tímida, a la estrella del pop en los años 60 y 70, y después a símbolo de la lucha por el derecho a la eutanasia en el país galo. Su figura esbelta y su estilo en el vestir, casi siempre con pantalones y americanas, le daban un estilo andrógino que la hacía extraordinariamente sexi. Ella era diferente al resto de la musas francesas de la canción, que explotaban más su feminidad y sus curvas. Su larga melena castaña y su flequillo constituían una personalidad adolescente, un poco aniñada, junto a una timidez que le surgía del miedo escénico del que nunca se sobrepuso. Todo en su conjunto resultaba muy francés; encantadoramente francés.

Como cantante resultaba sosa pero seductora, y como modelo, lánguida. Hardy fue musa de diseñadores como André Courregès o Paco Rabanne. Fue muy celebrada su aparición en la plaza de la Ópera de París con un vestido mini confeccionado con 9 kilos de oro y 300 kilates de diamantes, firmado por Paco Rabanne. Estamos hablando de que este desparrame de glamour coincidió con el Mayo del 68 francés. Después de aquello, la modelo y su pareja huyeron a Córcega. En París los estudiantes levantaban los adoquines de las calles para ver el mar.

Estuvo casada con un fotógrafo pero el amor llegó con el también actor y cantante Jacques Dutronc. La cantante melancólica de los años yeyé que anhelaba el amor vivió con el guapo Dutronc una relación intensa y dolorosa también. El hijo de ambos, Thomas Dutronc, fue el encargado de anunciar el fallecimiento de su madre en Instagram solo hace unos días.

A mí me gustaba mucho su físico y la forma de expresarse en un escenario. Françoise tenía eso tan difícil de conseguir que se llama estilo o clase, sin estridencias y sin adornos. Su belleza era su mejor adorno. Y me ha gustado todavía mucho más esa valentía suya de la mujer callada que clama por el derecho de todo ser humano a una muerte digna, sin dolor y sin sufrir de manera inducida por una medicación cruel que alarga una vida rota. Quién supo verlo rápido y lo denunció en todos los medios a su alcance fue el actor francés Alain Delón. Se hizo ciudadano suizo y allí acabó su existencia de forma tranquila. Eso cuesta mucho dinero, pero si lo tenía por qué no utilizarlo en el momento final. También fue valiente porque dejó testimonio público de que se iba dado que este mundo que le tocaba vivir no le gustaba nada.

