¿De qué hablan cuando hablan de España?

En la actual situación política sólo caben dos posiciones. La primera que gobierne la derecha y la ultraderecha, esa alianza que ya han conseguido dar como normal en autonomías y ayuntamientos. Su programa no era otro que acabar con los avances conseguidos en la legislatura anterior y seguir con su programa neoliberal, ese que desarrollan donde pueden y que no es otro que deteriorar todo lo público y facilitar la expansión de lo privado, de la sanidad privada, de la enseñanza concertada, de muchos chiringuitos mal llamados universidades. Es decir, disminuir el papel del Estado y abrir cada vez más espacio al mercado. Los lazos sociales que mantienen el Estado Social hay que irlos deteriorando y sólo quedará el individuo y allá cada cual. «La sociedad no existe, sólo existe el individuo» mantenía Thatcher en una afirmación absolutamente falsa. Sin sociedad no hay individuo, no hay ser humano viable. La segunda opción era la que representa el Gobierno de coalición y consolidar las reformas económicas, sociales, medioambientales y avanzar en derechos civiles trabajando para la mayoría social, profundizando y defendiendo el sistema democrático y construyendo un país mejor. El pacto con los nacionalistas, a pesar de los riesgos, era necesario para poder gobernar y además dar pasos en la resolución de conflictos que nos tienen entretenidos, incluyendo la necesaria amnistía. Entiendo que haya opiniones diferentes, pero cuando se expresan desde una presunta izquierda echo en falta que aclaren cuál es su alternativa y cuando pomposamente se llenan la boca con palabras como «España» o «Aragón» estaría bien que dijeran exactamente a qué se refieren si no están pensando en los intereses de la mayoría de la población, esa que madruga para trabajar, o en los pensionistas o en las minorías. Porque da la sensación de que alguno está a un paso de acudir a buscar las esencias en aquello de la unidad de destino en lo universal.

