El cuento de la lechera de los centros de datos

Las personas que tienen una edad recordarán perfectamente el cuento de la lechera. Pues esa es la sensación que tengo, que me están contando el cuento, pero en vez de con una vaca, con los centros de datos en Aragón. Con una investigación superficial es fácil comprobar que muchos de los axiomas que nos venden no son tan bonitos como los pintan. Para empezar, Aragón no es una potencia en ese campo, como nos dicen: los seis centros que se van a implantar en nuestra comunidad supondrán el 15% del total. Como siempre, es Madrid quien se lleva la mayor cantidad, con un 70% de los centros de datos. Y también como siempre, hay alguien más grande que tú: Si Madrid tiene 147 MW en centros de datos, ahora mismo Londres tiene 1041 MW.

Pero visto lo que les cuento ahora, casi mejor que otros se lleven la mayor tarta del pastel. Porque poniendo la tirita antes de la herida, los centros de datos y el propio Gobierno de Aragón ya hablan del coste medioambiental. Primero lo primero. ¿Qué es un centro de datos? Es un espacio físico en el que se almacenan servidores, sistemas de almacenamiento, comunicaciones... Cuando nos hablan de «la nube» suena etéreo, pero esos datos, esas imágenes, esos vídeos, esos documentos que tan alegremente nos dedicamos a almacenar, acaban en soportes físicos. Y eso, simplificando mucho, es lo que se concentra en los centros de datos. Son edificios llenos de ordenadores de gran tamaño que, como cualquiera que tiene un ordenador en casa sabe, despiden calor. Refrigerar eso supone un consumo desorbitado de energía y de agua. Por dar algunos datos: En TWh, un país como Nigeria consume anualmente 29 TWh; Egipto, 153 TWh.

Pero la afección es tremenda en todo el mundo. Gigantes como Microsoft o Google ya consumen más electricidad que países enteros como Eslovenia. De media, los centros de datos beben unos 25 millones de litros de agua anuales, cifras que se disparan hasta los 760 millones de litros en los centros más grandes. En Irlanda, el sector chupa en torno al 18% de la electricidad del país, la misma que todos los hogares urbanos, y se espera que crezca hasta el 27% en 2029. Esto ha hecho que Dublín prohíba la construcción de nuevos centros. En los Países Bajos la prensa destapó que los centros de Microsoft consumían un 460% más de agua de lo anunciado. En Chile, la justicia ha bloqueado un proyecto de Google debido a sus riesgos medioambientales.

Amazon ha prometido que antes de 2030 devolverá a la comunidad de Aragón, siempre con problemas de sequía, más agua de la que emplea. Y que compensa su consumo eléctrico con un 100% de energía renovable, abundante en nuestra comunidad. Pues tengo malas noticias. El «autoconsumo industrial» se podría hacer en el futuro, con nuevos proyectos, si se quiere, pero con los actuales no puede ser, ya que los proyectos actuales tienen la concesión a nudos de conexión situados en el País Vasco, Cataluña o Valencia. La energía, aunque se produzca en Aragón, se comprometió en subasta para esos nudos de conexión y, desde esos nudos de conexión, se podrá distribuir, pero en ningún caso desde los parques eólicos comprometidos con estos nudos de conexión. En el futuro, tal vez. Ahora, no, por mucho que nos vendan la burra.

Y para que todo no sea negativo, lanzo una idea que ya han expuesto otros, pero que podría tener su interés: se podía aprovechar el principal residuo que generan los centros de datos, el calor, creando circuitos de intercambio con el entorno, de forma que en invierno se utilice ese excedente para calefacción.

Por último, apunto otro dato que no podemos ignorar. ¿Nadie ha pensado que es un poco sorprendente que se pretendan expropiar terrenos para una empresa como Amazon, mientras que cientos de empresarios aragoneses invierten y no reciben semejantes prebendas? Estaremos atentos a esa declaración de Proyecto de Interés General que le ha dado el Gobierno de Aragón a este macroproyecto de Amazon. Para que no se salte ni una sola prevención medioambiental. Y para que no se produzca ni un solo agravio comparativo con el resto de las empresas ubicadas en Aragón. Porque no deja de ser paradójico que todas las ventajas sean para los que ya son ricos, que son los que menos lo necesita. Tal vez por eso vienen a esta tierra, donde se sigue sufriendo el complejo de Mister Marshall.

