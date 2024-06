No se puede vivir sin Pasolini

Las propuestas de Pasolini, que ya parecieron lúcidas y visionarias en su época, se acrecientan en nuestro caos. Los peligros de los que alertó no han hecho sino acrecentarse. Ese Occidente aburguesado, sumido en el artificio industrial que forzó su huida a los países «exóticos», entonces incontaminados, no ha hecho sino expandirse por el globo globalizado. Hasta las zonas abisales y el Everest están invadidos por basura industrial. Y qué decir de la cosificación de los cuerpos y de la sexualidad que en su momento denunció y cuyo impulso originario quiso recatar en su Trilogía de la vida... Todo se ha virtualizado hasta tal extremo que ya no hay casi ni rastro de esos paisajes primigenios, del pálpito de lo sagrado (que tanto fascinó a ese ateo) o de la humanidad humanizada. No se equivocó en su profecía: «las necesidades que el nuevo capitalismo puede inducir son total y perfectamente inútiles y artificiales. He aquí por qué a través de ellas el nuevo capitalismo no se limitará a cambiar históricamente un tipo de hombre sino a la humanidad misma». Tampoco se equivocó a la hora de presagiar el horizonte político, especialmente en Italia: «Hay que añadir que el consumismo puede crear relaciones sociales inmodificables ya sea creando, en el peor de los casos, en vez del viejo clerical-fascismo, un nuevo tecno-fascismo (que en cualquier caso sólo podría realizarse a costa de llamarse anti-fascismo), ya, como parece más probable hoy, creando como contexto de su propia ideología hedonista un contexto de falsa tolerancia y de falso laicismo; esto es, una realización falsa de los derechos civiles. En ambos casos el espacio para una verdadera alteridad revolucionaria quedaría limitado a la utopía o al recuerdo, reduciendo por tanto la función de los partidos marxistas a una función socialdemócrata, aunque desde el punto de vista histórico completamente nueva».

