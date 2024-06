Se salvaron los muebles

Dicen que cuando se salvan los muebles en un incendio es porque las llamas han sido más escandalosas que el fuego. Algo así me parecen los resultados de las elecciones del 9J al Parlamento Europeo. EL PP ganó pero no arrasó, el PSOE aguantó y no descarriló, y tanto la derecha de los populares como la izquierda de los socialistas han sido un verdadero desastre desde el punto de vista democrático.

Aunque uno de cada cuatro escaños del nuevo Parlamento europeo lo ocupará algún representante de los cuarenta partidos de la extrema derecha que se presentaron, la suma del PPE (Partido Popular Europeo) más los socialistas y liberales, sobrepasan los 400 parlamentarios muy por encima de los 361 que dan la mayoría absoluta. Si a estos se agregan los verdes superan los 450 parlamentarios. Es cierto que la ultraderecha ha crecido, y que ya es mayoría en cuatro países miembros de la UE (Francia, Austria, Italia y Hungría), pero el tronco ideológico fundador de esta Europa, democratacristianos, socialistas y liberales siguen manteniendo la hegemonía.

Los tiernos susurros que tanto Ursula von der Leyen como Manfred Weber o el mismo Feijóo han estado lanzando hacia la extrema derecha, dividiendo el voto de la misma entre los colaboradores con la UE y los contrarios a la misma, para salvar a la presidente italiana, al final sus votos no son necesarios para mantener una mayoría comprometida con la Carta de los Derechos Fundamentales vinculante para todos los estados, desde el tratado de Lisboa en 2009. En nuestro país, estos resultados han vuelto a dejar sin argumentos la estrategia de Feijóo, basada en el catastrofismo por la amnistía, la campaña contra la mujer del presidente, la asimilación de los postulados de Vox en cuestiones como inmigración y seguridad y la españolización de la campaña.

Todo ello ha culminado con un magro resultado y más quebraderos de cabeza. Entró en las urnas con dos derechas y ha salido con tres. La nueva, nada más y nada menos que con 800.000 votos. Buscando laminar a Vox con su mismo discurso, no lo logra, y como efecto colateral nace el fenómeno antisistema de SALF. Una oposición desmadrada, con la deslegitimación como bandera y la deshumanización del adversario como método, ha endurecido el espacio ultra que le va a generar más y nuevas tensiones. Su proyecto de engullir a todas las derechas después de absorber a Ciudadanos ha fracasado.

Si bien es cierto que el PSOE pierde un 2,7% respecto de las anteriores elecciones europeas del 2019 y el PP le sacó 700.000 votos de diferencia, no hubo catástrofe que no pueda enmendarse. La escasa participación, no se llegó al 50%, y las dificultades para movilizar a un electorado abrumado ante la catarata de infamias sobre dirigentes socialistas, han sido factores muy impactantes en los resultados. Convertir una campaña que iba sobre la UE en la sucesión de las habidas en clave nacional ha sido un error. Es curioso que en los territorios donde la confrontación ha estado menos crispada y con mayor componente europeísta, los resultados del PSOE han sido magníficos. Es el caso de País Vasco, Navarra y Cataluña.

Pero al igual que el PP, los socialistas también sufren efectos colaterales. La caída de las opciones a su izquierda les debilita. Solo con una resolución rápida de la crisis en Sumar y el acercamiento con Podemos puede permitir una recuperación de los votos perdidos. Los personalismos, el cinismo, la arrogancia y el rencor son malos compañeros de viaje para un proceso tan complejo.

Los problemas que la UE tiene para estos próximos cinco años son muchos y muy complicados, no es el momento de entrar en ellos, las negociaciones que comenzarán esta semana nos darán alguna pista. Pero sí quiero señalar dos hechos que desde hace muchos años vengo observando y me producen infinita irritación. Uno es el desconocimiento de la Unión, no solo de la ciudadanía en general, sino también de infinidad de responsables políticos e instituciones, legos de su historia, evolución y funcionamiento y que hablan de ella con una desconsideración alucinante.

Y otro es la enorme hipocresía con que se «juega» con la UE. Cuando hay un problema siempre es Bruselas la culpable, cuando hay un beneficio, es la institución correspondiente quien lo ha resuelto. Cuando se suman más de 900 millones de euros de los distintos fondos europeos a los Presupuestos de la DGA nadie dice nada, pero cuando se restan unos miles de euros de los fondos de la PAC la culpa es de la UE. Nuestros responsables políticos hacen de la UE el frontón para descargar las lamentaciones de muchas de sus incompetencias sin medir el efecto desmovilizador y contrario al proyecto que originan.

Hacen carriles bici, aparecen autobuses menos contaminantes, ensanchan aceras, peatonalizan calles, rehabilitan monumentos, aportan ayudas a sectores empresariales y empresa, se dan fondos para el empleo juvenil, para la atención a los mayores, para la discapacidad, para el control de la salud alimentaria... Todas ellas son políticas europeas financiadas con fondos de la UE. ¿Algún político de cualquier época o partido explica su procedencia? ¿Alguien hace pedagogía comunitaria con los recursos y los proyectos? No. Porque lo prioritario es ponerse la medalla con lo realizado. Así se destruye la UE, así se fomenta el euroescepticismo. Y luego nos quejamos de la participación.

