Lecciones francoeuropeas

Hoy se celebra en nuestro vecino del norte la primera vuelta de las elecciones legislativas. Estas elecciones las convocó Macron tras el resultado obtenido por la ultraderecha en las europeas. En Francia, como en Reino Unido, la dispersión electoral puede tener consecuencias nefastas, porque eligen en circunscripciones unipersonales. Es decir, el que gana en cada circunscripción se lo lleva todo. La diferencia es que en Francia al menos hay dos vueltas. La segunda se celebrará el próximo 7 julio y, ahí sí, sabremos si la ultraderecha conquista o no un nuevo país en la UE. Ante este panorama, la izquierda ha reaccionado con rapidez y ha decidido concurrir unida a las elecciones. Socialistas, insumisos, verdes etc. van juntos bajo la denominación Nuevo Frente Popular. No han discutido mucho sobre programas, símbolos y esos debates bizantinos que suelen deleitar a la izquierda, simplemente han sido pragmáticos. Mi esperanza es que esta alianza por la izquierda, y Macron por el centro, consigan frenar a la ultraderecha. Eso es lo urgente. Pero más a largo plazo, la izquierda tiene que ser valiente y darse cuenta de que tiene que hablar de inmigración con algo más profundo que papeles para todos. Asimismo, tiene que alejarse de los discursos woke e identitarios que llevan a la atomización. Es decir, salir de esa competición de multitud de ¿qué hay de lo mío? para defender lo común. Esto lleva inventado desde la Revolución Francesa. Pero me estoy desviando. Yo quería analizar y extrapolar los resultados de las europeas en unas municipales y autonómicas en Aragón, con la vana esperanza de que las izquierdas aquí sean pragmáticas a la francesa. Los datos son apabullantes. Si CHA, Podemos e IU vuelven a concurrir por separado y se repiten los resultados de las europeas, la izquierda rozaría la desaparición. CHA perdería su único diputado de Huesca. En el Ayuntamiento de Zaragoza ninguna de las tres candidaturas alcanzaría el 5% y, por lo tanto, Podemos y CHA sumarían otra legislatura fuera del ayuntamiento y ZEC-IU les acompañaría en el desierto. Lo de no sacar nada en Teruel (ayuntamiento y Cortes) ya ni cotiza. Y quedarían los diputados de Zaragoza donde actualmente la izquierda suma 4 escaños. Con los resultados de las europeas, 2 de esos 4 escaños se volatilizarían y quedarían otros 2 pendiendo de un hilo. Lo mismo salen que no y además por un puñadico de votos. Quedan tres años, ojalá impere la cordura. Entre tanto, feliz verano a todos y nos vemos en septiembre.

