Bienintencionada pero ineficaz

Los intentos que está ensayando el Gobierno para limitar el acceso de los menores a contenidos pornográficos o de violencia extrema responde a una inquietud que se ha instalado en la sociedad española. Al parecer de algunos, estos vídeos están suplantando en muchos casos la educación afectivo-sexual que teóricamente deberían recibir los más jóvenes en la familia o en la escuela y presuntamente les convence de que aquello que ven en las pantallas de sus dispositivos móviles es lo normal y no una ficción exagerada. La Unión Europea ya encargó a los países miembros en 2018 que tomaran medidas estrictas que restrinjan la entrada a contenidos que puedan ser perjudiciales para «el desarrollo físico, mental o moral de los menores» y un puñado de gobiernos europeos ya están aplicando normativas en el mismo sentido de la que lanza ahora el español. Son en muchas ocasiones preceptos tentativos sin muchas garantías de éxito. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan esas normas es precisamente la constatación de que es imposible un control efectivo de la edad del usuario de esas páginas web si no se produce la colaboración de las plataformas que las programan. Y quizá ni eso sea suficiente: casi cualquier cortafuegos acaba teniendo vías para esquivarlo.

Esa es solo una de las contradicciones de las que adolece la aplicación para móviles Cartera Digital beta que el Ministerio de Transformación Digital ha presentado esta semana. Su intento de restringir el paso de adolescentes a las páginas porno choca de entrada con el hecho de que solo afecta a las webs radicadas en España, mientras que las diez plataformas pornográficas más visitadas por los usuarios españoles están alojadas en el extranjero. Es cierto que el Gobierno pide la colaboración de las grandes plataformas, de los navegadores, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para que la solución planteada sea realmente efectiva, pero no es fácil confiar en que lo vayan a hacer por mucho que aparentemente se comprometan a ello. Su negocio, aparentemente, consiste en enganchar al máximo de usuarios a sus contenidos, sin tener en cuenta la edad. Cuanto más jóvenes, más adictos. De hecho, el último estudio del Centro Reina Sofía de FAD Juventud señala que la edad media del primer contacto con el porno en España es a los 13 años. Demasiado inmaduros para discernir sobre lo que están viendo.

No es este el único agujero de la aplicación. Pese a que se ha trabajado durante meses en la manera de comprobar la edad del usuario a través de una tarjeta virtual que la acredite y de una doble autentificación de su identidad, la complejidad de su utilización, si no para los menores sí para los padres que deberán ejercer en muchas ocasiones el control parental, puede acabar en decepción. Quizás este no sea un descuido de la Administración y de sus expertos a la hora de buscar soluciones, sino que simplemente se trata de que nos encontramos ante el hecho irrebatible de que la evolución de la tecnología va mucho más deprisa que las buenas intenciones de los gobernantes. O por recurrir a la sabiduría popular, que no se le pueden poner puertas al campo. Aunque en este caso habría que encontrar la manera de ordenarlo mínimamente, por el bien de nuestros menores y de la sociedad en su conjunto. O lo que es peor y más plausible: se prometió en campaña lo que se sabía que era imposible hacer.

