Sobre la inmigración

He llegado a la conclusión de que argumentar con datos, con razones, para demostrar que necesitamos integrar en Europa a los inmigrantes que llegan y que inexorablemente seguirán llegando, es absolutamente inútil. No perdamos el tiempo. No hay más ciego que el que no quiere ver y más ciego todavía será si se cierra a aceptar razones técnicas y científicas en esa actitud antiintelectual tan propia del fanatismo neofascista. No quieren analizar la cuestión sin prejuicios y estereotipos, sin bulos ni mentiras, diagnosticarla y tomar las medidas adecuadas que es lo que se espera de políticos que trabajen para el bien común. No es una cuestión de razones porque PP-Vox o Vox-PP, tanto me da, han hecho propio el discurso más visceral, xenófobo y racista de Meloni y compañía, tratando de conectar con el electorado situado en esas posiciones. Son posiciones políticas elaboradas con lo peor del ser humano, con el miedo al diferente, con el egoísmo supremacista y con cierto complejo de inferioridad. Su origen son las vísceras, no el cerebro. Apelar a una España católica como situación a preservar es no saber en qué mundo viven. Paradójicamente aquí lo católico significa lo contrario a lo que se supone que son los valores evangélicos porque de lo que se trata es de establecer un «nosotros» y «ellos», de construir una identidad que nunca existió, al menos libremente, y rodearla de murallas inútiles en los tiempos de la globalización. Ese pedazo de portavoz del PP –no sé en qué escuela los forman, pero siempre igual de brutos/as– acaba de proponer la utilización de la Armada, el bloqueo naval que defiende Meloni, no sé si para bombardear los cayucos y ahorrarse así incluso la ayuda humanitaria. El nacionalpopulismo de las derechas se pone a la defensiva inventando falsedades sobre el impacto de la inmigración y construyendo un discurso irracional, reaccionario y antiilustrado. Con su discurso EEUU o Canadá o Australia, sencillamente, no existirían.

Suscríbete para seguir leyendo