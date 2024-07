Espantada de Vox en Aragón

El Gobierno de Aragón sentó ayer las bases de otra etapa en el Ejecutivo en la que, tras confirmarse la espantada de Vox por sus diferencias a propósito de la crisis migratoria de Canarias y Ceuta, el PP de Jorge Azcón demostró agilidad y contundencia. El mensaje en un territorio como el aragonés, donde los desencuentros con los de Santiago Abascal han sido constantes y desde hace meses, debía ser el de una respuesta rápida, con capacidad de maniobra y, sobre todo, a favor de la estabilidad. Esto último es un requisito básico para cualquier gobierno pero, pese a que la aritmética jugaba a favor de ambos, se ha demostrado que no entraba en la hoja de ruta de una coalición demasiado sujeta a los vaivenes de un contexto político nacional que ha acabado llevándose por delante un pacto que ahora parecerá frágil a los ojos de la ciudadanía. ¿De verdad se ha roto un proyecto político conjunto para la comunidad solo porque se vayan a acoger 20 migrantes menores de edad procedentes de Canarias? Esta pregunta, que estos últimos días se habrá hecho mucha gente, ya tiene respuesta. La extrema derecha dictó sentencia a Aragón y se sale del Gobierno de Azcón. Y este, que ya se veía venir un desenlace así, respondió demostrando que su proyecto sigue, con o sin ellos.

La situación creada ahora abre muchas incógnitas sobre cómo puede afectar al futuro de la comunidad una crisis de esta envergadura en el edificio Pignatelli cuando ni siquiera se ha cumplido un año de su mandato. Por un lado, conviene analizar si en la calle se ve la decisión de Vox como un acto de inmadurez política o de valentía, para hacerse valer y desmarcarse del PP en un tablero político que en la derecha está últimamente superpoblado. O si, por el contrario, se empatiza con el argumento xenófobo de que la inmigración es sinónimo de delincuencia en las comunidades que acogen migrantes. Nadie tiene la varita mágica para medir qué discurso es mayoritario, pero los partidos que creen en la Constitución están obligados a defender ese principio de solidaridad que les lleva a ser refugio de personas que, no hay que olvidar, huyen de las guerras, el hambre o la pobreza de sus países de origen. Aun así, si el detonante de esta ruptura es recibir a 20 niños migrantes en una población de más de 1,3 millones de habitantes... la decisión de Vox parece desproporcionada.

Otra clave importante es analizar la capacidad del PP de afrontar los años que le quedan de mandato sabiéndose en minoría y, sobre todo, necesitando igualmente los votos de Vox para sacar adelante cualquier votación. Incluso el presupuesto de la comunidad, una herramienta elemental para no caer en la deriva política y de gestión. Porque sobre cómo administrar el erario público, estos once meses de mandato han demostrado que Azcón no necesitaba a la extrema derecha para gestionar. Su objetivo era apartar a Vox de esto y dejarle todo el espacio posible para sus proclamas ideológicas. Aparentar normalidad aunque opinara, como la oposición, que sus mensajes eran xenófobos, racistas, homófobos... En lo ideológico, no supuso un problema para el PP derogar la ley de memoria democrática o gestar un plan de concordia que se olvidara de mencionar la guerra civil o el franquismo. Pero acoger a menores migrantes es otra cosa. La ley es para todos. Además, en lo político, negarles a los migrantes la acogida les situaría en el mismo discurso que defienden Puigdemont y Junts. Imposible que el PP de Azcón cayera en ese error. Así que empieza otra era en el Pignatelli y que sea el tiempo el que diga quién jugó mejor sus cartas. Episodios como el de ayer se dan pocas veces en política y no es casualidad, probablemente acabe siendo un ejemplo más de esos errores que se recordarán durante años.

Suscríbete para seguir leyendo