Desde el pasado jueves, cuando Vox anunció que rompía sus acuerdos en los gobiernos autonómicos de los que formaba parte, se ha hablado mucho de las razones que han llevado a la formación de Abascal a tomar esta decisión y a todas luces parece que la razón principal que han señalado como única: su desacuerdo en el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas y que hoy se cuentan por miles en Canarias, que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Sánchez para pedir solidaridad territorial, no es más que una teatralización que alinea a los de Vox con ese discurso que comparten los Trump, los Orbán, los Le Pen, los Balsonaro y con el que hacen rugir su patriotismo levantando muros y criminalizando a esos niños que se suben a un cayuco intentado alcanzar un sueño en sí mismo endiablado por lo que tiene de imposible y porque muchos prefieren que mueran en el mar antes que alcanzar las costas de países como España.

Ignoro los cálculos que ha hecho el partido de Abascal, entiendo que intentan ganar una batalla a largo plazo y que tiene que ver con ese voto cada día más a la derecha que se ha dado en Europa y con una posible alianza con Donald Trump, quien, recordemos, puede ser el nuevo presidente de los Estados Unidos el próximo 6 de noviembre y a quien Orbán ha visitado en estos días, mientras los de Vox rompen en España todos su acuerdos en ese enfado hiperbólico por la acogida por parte de la diferentes comunidades de varias centenas de niños que están en nuestro país sin familia ni recursos. Puede que esta decisión les salga bien y puede que no y solo les saldrá mal si, en esta ocasión, el PSOE y el PP, sabiendo de los dolores a los que estamos abocados, sepan decir con valentía "a otra cosa" y lleven a cabo una política que nos enorgullezca y sea la bandera de un país, España, solidario, sin miedos y respetuoso con los derechos humanos, tan inhumanamente tratados en tantos lugares del mundo. Y en este momento no solo vale hacer política, habrá que contarla y explicarla porque me da la impresión de que el tono en la oposición de quienes han decidido ocupar esas butacas va a ser trueno y rayo en un cielo extrañamente manchado.

España tiene una asignatura pendiente y la tiene Europa y la tiene el mundo si no entendemos que los que no llegan son parte de nuestro fracaso y los que sí lo hacen y a los que acompañamos, tutelamos y ayudamos a tener un futuro serán la recompensa tras tantos años navegando por arenas movedizas de odio, turbulencias e insistentes insultos.

