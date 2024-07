En la Luna con Scarlett

Este jueves asistí al preestreno de la película Fly Me to the Moon, dirigida por Greg Berlanti y escrita por Rose Gilroy. Me tocó una entrada doble por sorteo y allá que me fui a los cines Aragonia. Zaragoza no es Madrid, aquí no vinieron los protagonistas, pero bueno, otra vez será. Protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, es una deliciosa comedia romántica con el histórico alunizaje del Apollo 11 como telón de fondo. La Johansson, que también ejerce de productora, brilla y enamora como suele ser habitual en ella. Y tal vez se delata como productora al aparecer su marido, Colin Jost, cómico y guionista de Saturday Night Live, en un divertido cameo. En casa somos muy fans del Saturday y de la Johansson, así que todo bien. También aparece el siempre eficiente Woody Harrelson, en un oscuro papel que le va como anillo al dedo. Y sale un gato negro precioso que roba el protagonismo en más de una escena. Los felinos, ya se sabe, tienen facilidad para llevarse el gato al agua. El diseño de producción y la ambientación histórica es excelente, y la cinta está envuelta en una estupenda banda sonora de Daniel Pemberton. Y suena, como no podía ser de otra manera, la maravillosa canción Fly Me to the Moon, en una versión muy digna. Y me viene a la cabeza el actor Danny Aiello cantándola en aquella película en la que tenía que aguantar al insufrible de Richard Dreyfuss. Y me viene también el emotivo final de Space Cowboys, de Clint Eastwood, con Frank Sinatra cantándola como nadie. Es una canción que todos hemos tarareado alguna vez, es carne de karaoke, imposible resistirse a ella. In other words, / hold my hand / In other words, / baby, kiss me. Hala, ya se me ha pegado la canción para toda la semana. No tengo remedio, las canciones pegadizas pueden conmigo. En fin, vayan al cine, que se está fresquito.

