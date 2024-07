Una okupa en La Aljafería

Vaya con el terremoto político que ha provocado esta semana Vox y su líder nacional, Santiago Abascal, en el flanco derecho del tablero político. En solo 24 horas ha dinamitado los gobiernos de coalición de cinco comunidades autónomas, Aragón entre ellas, y nos ha dado una masterclass de su verdadera intención en esto de pactar: hacer y decir básicamente lo que le plazca y saltar por la borda cuando no se le haga caso.

Ya se sabe que el fascismo esto de la convivencia lo lleva mal y quizá en su mente fuera una jugada maestra pero nadie la ha entendido. Veinte menores migrantes han logrado sacar a la extrema derecha de los gobiernos y se ha espoleado a un PP que no acepta amenazas y que le ha hecho ver que no está bien morder la mano de quien te da de comer. Por momentos, Alberto Núñez Feijóo y el propio presidente aragonés, Jorge Azcón, han recordado al defenestrado Pablo Casado cuando en el Congreso le recordó al líder de Vox aquello de que no son lo mismo.

No iba de farol Abascal y su decisión, que abre alguna fisura interna que ya veremos por dónde supura, ha sacado de la DGA al obediente vicepresidente Alejandro Nolasco y al consejero de Agricultura, Ángel Samper. Las dudas de última hora de este último y la escasa valentía para desertar de Vox le han valido un cese más que procedente.

Pero Vox es un partido cachondo y no le gusta que se acabe la fiesta, como otros pregonan. Su estrategia tiene sombras y nadie las está explicando. La mayor anomalía que deja abandonar el pacto con Azcón es que la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, no se vaya. No tiene intención de irse y su partido tampoco se lo ha pedido.

Se ha convertido de facto –sin ella quererlo, seguramente–, en una okupa en el máximo cargo de la segunda institución aragonesa, esa en la que su partido no cree porque consideran una aberración esto de las autonomías. Un solo motivo serviría para entender por qué se agarra al sillón como si le fuera la vida en ello. Accedió a este como moneda de cambio de un pacto PP-Vox que ya está roto, no ha aportado nada a la convivencia entre partidos en el Parlamento ni a la democracia, y es obvio que ya no representa la voluntad de la mayoría de los aragoneses que ostentan quienes dieron su voto para su nombramiento. Si el esquema clásico de la política funcionara, por dignidad y coherencia, ya habría dimitido. Pero no lo hará y lo peor es que no hay forma de desalojarla.