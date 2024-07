La cucaña americana

A la cucaña final por el título de emperador de occidente se presentan dos dibujos animados. Uno es el pato Donald, el otro es una especie de ectoplasma vestido de traje caro, que no sabe si está donde está ni en el día que está, ni si habla con quien habla. Al pato Donald, heredero del tío Gilito, ya lo conocemos y todos los adjetivos que le caben, le caben; habría que que inventar otros, porque el sujeto se sale de lo conocido, aunque segrega copias por doquier: Milei, por ejemplo, esa especie de tatuaje defectuoso de Trump que se ha puesto Argentina.

De un lado esto pues, el pato Donald de color naranja, pero del otro es del que venimos a decir algo aquí. Don Biden, el anciano patético de la triste figura, que acreditó una serie alarmante de desperfectos en un debate crucial para la campaña electoral del imperio. El uno soltaba trolas a tutiplén, mentía como un profesional, pero el venerable tenía jet lag, o catarro, o covid, a saber; el caso es que se perdía errabundo y balbuciente, sin ofrecer otra réplica que la triste figura de una patética impotencia. Una ruina, o sea, de candidato. Toda la parroquia demócrata, que viene a ser en esencia casi como la republicana pero con corbata azul, escandalizada por las ausencias seniles del anciano. Como para esperar que acabada la debacle pidiera él mismo el relevo y dejara al partido buscar alternativa. Mas no. Oh estupor, oh perplejidad. El candidato caducado, pasado el trago, dio en proclamarse aún más candidato. Un coro de voces de entre los suyos le sugirió en varios tonos que lo dejara, pero para regocijo de Trolas Trump y sus millones de mariachis, el venerable salió con lo del sujétame el gintonic que me lo como. Y así vamos. Su señora, al parecer, le anima, y el tipo sale desde la noche aquella poniendo gesto torero en cada aparición, pero cada vez más parece un esqueleto animado envarado bajo un traje caro, con todo su edadismo puesto en evidencia, o sea.

El bueno de don Biden, en fin, sigue empeñado en que su persona, providencial, más que ninguna otra en todos los Estados Unidos de América, según él mismo, es capaz de ganarle las elecciones al otro dibujo animado. Cómo ha llegado a esa conclusión, y cómo su señora puede estar tan totalmente de acuerdo, es un misterio. El resto de planeta tiene claro que ganará la otra catástrofe, la aún peor, y se prepara ya para la hecatombe. No olvidemos que esta debacle binarla, gane la que gane, manda en la OTAN, y que la OTAN es una fuerza planetaria que tiene fronteras cada vez más cerca de Rusia y de China, dos repúblicas donde los derechos humanos son un chiste prohibido hasta en las juergas de cuñados. Pues así será la cosa: o manda este anciano titubeante, o manda aquello otro. O sea, lo miremos por donde lo miremos estamos bien jodidos, según dice mi vecino el escéptico, que lleva avisándome hace tiempo: que me lo gaste todo mientras haya tiempo. Yo le digo que tranquilo, que con medio día me sobra.

Y nos preguntamos: el candidato demócrata ¿no tiene conciencia de lo que es y, sobre todo, de lo que ya no es? ¿Toda la vida en política y ni siquiera sospecha de sí mismo?; al parecer sus campañas han sido patrocinadas en gran parte por lo que llamábamos el Complejo Militar Industrial; ha pasado de moda la etiqueta, pero haberlo, lo sigue habiendo. De hecho, acaban de convencernos de que quitemos unos miles de millones de euros de la monserga socialdemócrata del estado de bienestar para comprarles misiles, aviones y tanques al precio que dispongan. Y eso que ya no hay amenaza comunista, pero su márquetin ya nos ha buscado varios enemigos amenazantes. Y claro, tenemos que estar preparados. La carne de cañón ahora la pone Ucrania, pero la chatarrería la pagaremos a pachas, y hay que rascarse el bolsillo, que se gastan misiles Patriot a mansalva, y F-16 también harán falta.

O sea, que la cucaña de noviembre en los USA para elegir al príncipe de la cristiandad, la gane quien la gane, la perdemos o la perdemos al cuadrado, pero ganarla, ni en los mundos de Disney. Lo único que nos salva es que la banca tiene que conservar el casino para que el casino permita ganar a la banca sin que se vaya todo por el desagüe, y eso exige cierta apariencia.

Bueno, eso y los golazos de Lamine Yamal y de Dani Olmo. Dos ingenios.

