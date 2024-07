Orinar en Zaragoza

Ayer por la mañana, cuando salía a casa, me encontré con un señor que estaba orinando contra el tronco de un árbol. No me dio la sensación de ser ni un vándalo, ni un gamberro, sino una persona con una urgencia urinaria que, por alguna razón no podía contener su micción.

Según me iba alejando de él, me topé con un perrazo San Bernardo que orinaba tranquilamente contra una pared. No me puse a comparar el producto de sus actos, pero imagino que no serían muy distintos.

El artículo 11 de la ordenanza municipal de Zaragoza articula la limpieza de las calles y recoge la prohibición de abandonar «en cualquier espacio público», cualquier tipo de residuo, «así como realizar cualquier otra conducta que pueda ensuciar la vía o espacios públicos o ir en detrimento de su higiene y aseo». Más concretamente, prohíbe hacer las necesidades fisiológicas (como defecar, orinar y escupir) en las vías o espacios públicos que está penado entre 50 y 250€, hasta 500€, si hay agravantes.

Obviamente, los perros están autorizados a orinar en las calles, siempre que los portadores de los perros limpien los orines con agua y sustancia jabonosa o vinagre. De no hacerlo así, supondrá una falta muy grave que llevará aparejada una sanción de 3.000 euros.

Puedo asegurar que, en ninguno de los dos casos, el orín fue limpiado con la solución prescrita, pero a nadie le extraña que un perro orine en la calle. De hecho, el Ayuntamiento ha facilitado en los centros de distrito, botellas de 250 cc para que se llenen con una solución de agua y vinagre para limpiar el orín del animal.

Al parecer, la única prohibición para las mascotas es que los portadores no permitan que los animales realicen sus micciones en puertas de acceso a los edificios y locales, pero salvo esa excepción, las calles son lugares habilitados para ello y para ellos. En cambio, para las personas, no hay lugares habilitados al efecto. Hasta donde yo sé, en todo Zaragoza no hay ni un solo lugar habilitado para que orinen las personas, y no me refiero a esos urinarios portátiles que se instalan exclusivamente en las fiestas patronales, sino a urinarios estables durante todo el año, porque las necesidades no surgen exclusivamente durante las fiestas.

En ese momento vino a mi cabeza el recuerdo de los urinarios atendidos, limpios y gratuitos que había visto el fin de semana pasado en San Sebastián (https://www.donostia.eus/ataria/es/web/geodonostia/banos-publicos-san-sebastian), donde el ciudadano puede acceder a un mapa de los 30 urinarios repartidos por la ciudad.

Parece que existieron urinarios en Zaragoza, pero fueron suprimidos hace muchos años. Me hice muchas preguntas: ¿Sería porque se podía orinar en cualquier calle siempre que se limpiara a continuación con una solución de agua y vinagre? Si los perros lo podían hacer ¿los ciudadanos también? Y si no era así, ¿dónde podrían orinar?

En la mayor parte de los establecimientos de restauración: bares y cafeterías, el uso está restringido a los clientes, en el caso de que estén abiertos o el ciudadano quiera o pueda hacer una consumición cada vez que desee orinar.

Recordé una escena en que una mujer judía deportada en un tren hacia Auschwitz, no fue capaz de orinar por pudor y por vergüenza en un caldero en el propio vagón del tren. Una escena tan cinematográfica como indigna. De la misma forma, me pregunté en qué condiciones podrían orinar (e incluso defecar) en el campo de refugiados palestinos de Rafah, porque las imágenes televisivas no dan cuenta de esos detalles tan naturales y necesarios.

Creo que cualquier persona debe tener derecho a aliviarse de una necesidad humana, en condiciones dignas, en cualquier parte del mundo, y que los ciudadanos de Zaragoza, o sus visitantes, merecerían lugares habilitados al efecto.

