Leer y rezar

El título que le he puesto a este artículo bien podría ser el de una película o de una campaña de publicidad. Son dos verbos muy sonoros y que unidos riman bien. El motivo que me ha llevado a utilizarlo es que son dos acciones que pueden motivar a muchas personas en estos momentos. Un vistazo a la realidad internacional, con graves conflictos bélicos y con posibilidades de que vayan a peor en unos meses, pueden llevarnos a encerrarnos en la lectura o en invocaciones a algún dios, mayor o menor según las creencias de cada cual.

Francia y Estados Unidos, dos grandes países inmersos en elecciones, ya pasadas en nuestro vecino del norte, y a unos meses vista en el gigante norteamericano. Tengo en mis manos un libro, regalo de su autor, que se titula Utopías para caminar por el siglo XXI, Barcelona 2023, y que trata de explicarnos la evolución de las grandes ideas en el mundo. Su autor es el doctor en medicina Joaquín Callabed, aragonés de nacimiento y asentado profesionalmente en Cataluña. Su currículum ocupa casi una veintena de páginas ya que sus publicaciones pediátricas, especialidad en la que es una eminencia, son numerosas, a lo que hay que añadir su afición por la cultura, donde ha ejercido crítica pictórica y, sobre todo, escritura de ensayos y narrativa. Afirmar que estamos ante un espíritu del renacimiento no supone ninguna exageración. En este libro además del hilo conductor de las utopías nos encontramos con todos los nombres que han dejado un profundo poso de conocimiento en el mundo de las ideas, comenzando por la ilustración y el siglo de las luces. Aunque algunos estadounidenses aparecen referenciados, el peso de los europeos, y dentro de ellos de los franceses, es muy superior. Si quisiésemos encontrar caminos paralelos entre estos dos países su acceso al constitucionalismo sería un buen punto de partida ya que la CE de los norteamericanos es de 1787 y entró en vigor en 1789, el año de la revolución francesa, donde aprobaron su primera ley de leyes en 1791.

Analizar hoy las diferencias entre la situación política de ambos países nos llevaría a encontrar muy pocas analogías. Comenzando por la jefatura del Estado, ambas son electivas directamente por los votantes, lo que otorga a quien ocupa esa alta magistratura una especial legitimidad para decidir, muy superior en los EEUU. El peso de los partidos es mayor en Francia, con unos grupos parlamentarios de referencia mientras que en los EEUU los lobis juegan un papel más determinante, siendo los aparatos de los dos grandes partidos unas simples máquinas electorales. El sistema para elegir cargos es mucho más homogéneo y racional en nuestro vecino, siendo en el norte de América una antigualla precisada hace años de una profunda reforma que nadie pretende hacer.

Más allá de cuestiones específicas de la política en ambos países como las que acabo de detallar, quiero fijarme en la segunda parte del título, en el verbo rezar. Tengo el máximo respeto por las personas creyentes, sean de la religión que sean, y no tengo nada en contra de la costumbre de rezar. Lo que me ha llamado la atención hasta el extremo de querer escribir sobre ello ha sido la apelación de Joe Biden al todopoderoso, esa es la palabra que ha utilizado. Mientras que en Francia la revolución marcó un punto de partida radical en la separación de los poderes terrenales y celestiales, en los EEUU la mezcla entre ambos planos es continua. He citado más arriba a la ilustración, a aquella maravillosa revolución de intelectuales europeos que quisieron poner a la razón por encima de cualquier otra consideración, siendo la religiosa especialmente citada en las reflexiones de quienes soñaron con dejar a dios en el ámbito de lo personal, de lo íntimo. Si alguno de ellos levantara la cabeza y supiera de la apelación del presidente de los EEUU y candidato a la reelección a un determinado dios, que es quien debería aconsejarle, más o menos eso dijo, para tomar una gravísima decisión, pensaría que todas las luces de aquel extraordinario siglo se habrían apagado.

En Europa, tras leer a Rousseau, Voltaire, Diderot, Kant y tantos otros ilustrados, se nos hace muy cuesta arriba ver el espectáculo que están dando los dos candidatos a la presidencia norteamericana. El 5 de noviembre podemos encontrarnos con un candidato al que nos resulta difícil definir: delincuente, psicópata, ególatra, ladrón, racista, machista...., y ahora mártir. El haberse salvado de un intento de asesinato y la reacción que tuvo tras él han llevado a sus seguidores hasta el éxtasis, no hay más que oírlos, a ellos, violentos y que aman la violencia, acusando al otro candidato, un anciano pacífico como Biden, de ser el culpable de que un republicano hay intentado quitarle la vida al gran líder republicano.

¿Rezamos?

