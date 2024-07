Perrillas. Zorillas. Chiquillas.

Me dice la wikipedia que «los diminutivos son afijos derivativos que modifican el significado de una palabra, generalmente un sustantivo, típicamente para dar un matiz de tamaño pequeño o de poca importancia o bien como expresión de cariño o afecto. En ocasiones pueden tener un sentido despectivo, según el contexto».

Es curiosa la potencia de los afijos. A mí me ofende que me llamen «perra» pero me ofende aún más que me llamen «perrilla», porque ni a perra llego. Esa es la magia del afijo: que infantiliza, invisibiliza, empequeñece, cosifica. Gracias a él vuelvo, de nuevo, a esa España oprimida que tan bien cuenta la serie El Marqués, en la que el señorito le tocaba las tetitas a la zorrilla porque era suya, tan suya como su perro, tan suya como su cortijo y sus olivares, tan suya como las vidas de sus peones. Me siento, una vez más, atrapada en el icónico fotograma de Los Santos Inocentes.

Si me ofende que a mí me llamen «zorrilla», aún me ofende más que Jon Juaristi (un opinador profesional en un periódico serio como es el ABC) llame «perrillas» a las ministras del Gobierno de España. De un plumazo, con unas cuantas frases ingeniosas, les niega su inteligencia, desprecia su capacidad de trabajo y su espíritu crítico y las reduce a ser meros juguetes en manos del varón. Aún más grave: les niega su autoridad. Porque esas mujeres a las que llama gozosamente «perrillas sanchistas» son ministras. Ministras de España.

En estos días de éxitos deportivos hemos comprendido la importancia de los referentes. Lamine Yamal o Nico Williams han hecho más por la España multicultural y diversa que cualquier sesudo tratado o que ningún encendido discurso en el Hemiciclo. De la falta de referentes LGTBI durante su infancia es de lo que se quejaba amargamente Jorge Javier Vázquez en la jornada parlamentaria Educar en la diversidad, conversando con el diputado socialista y secretario de políticas LGTBI en el PSOE Víctor Gutiérrez.

Las mujeres también necesitamos referentes. Necesitamos ver a mujeres en todos esos ámbitos de actividad que, durante siglos, nos han estado vedados y vetados. Las mujeres necesitamos saber que podemos ser astronautas, científicas, creadoras. Y también, ministras. Las mujeres que ostentan puestos de responsabilidad y poder no son sólo un éxito personal e individual, sino también un éxito colectivo, un triunfo para este 51% de la población española que, oh, azares de la vida, somos mujeres.

Las mujeres peleamos duramente para romper techos de cristal, esas barreras invisibles que nos mantienen lejos de los centros de poder y decisión. Las mujeres –¡el feminismo no es lo contrario del machismo!– nos alegramos infinitamente de que, gracias al Gobierno del presidente Pedro Sánchez, y de la mano de la ministra Ana Redondo, el Parlamento español apruebe una Ley de Paridad puntera en Europa. Nos alegramos porque, lamentablemente, todavía la necesitamos. Sin ella, los consejos de administración estarán poblados por señores encorbatados que, puede ser, estén muy bien preparados y tengan gran capacidad. Puede ser, o no. Nadie les cuestionará por el hecho de ser hombres.

Pero por muchas leyes de paridad que aprobemos, por mucho que utilicemos el BOE para romper techos de cristal, hay unos muros de titanio mucho más difíciles de romper: las mentalidades retrógradas. Esos que nos llaman «chiquillas» aunque seamos ingenieras, directoras de oficina bancaria o alcaldesas. Somos chiquillas y no mandamos. No mandamos porque somos, ineluctablemente, chiquillas.

De nuevo el afijo diminutivo. Qué curioso el caso. En retórica se habla de «argumento ad hominem» cuando se utiliza el ataque personal al orador como forma de refutar una afirmación. En la vida política, lamentablemente, se utiliza mucho eso de atacar el argumento del adversario criticando no la afirmación o la acción sino al adversario en sí, sus costumbres, su aspecto... Pero las mujeres sufrimos lo que se viene en llamar «argumento ad feminam»: no atacan nuestros argumentos, o nuestros actos por sí mismos sino por haber sido dichos o hechos por nosotras. Por no ajustarnos al estereotipo femenino «adecuado» o, simplemente por el mero hecho de ser mujeres. No una mujer en concreto, sino simplemente mujeres. Sexismo de libro. Ya no somos Pilar Alegría, Isabel Rodríguez o Diana Morant. Ya no somos Ministras. Somos perrillas, zorrillas, chiquillas. Nos volvemos a perder en el colectivo. Volvemos a empezar.

Por eso, el opinador del ABC debe pedir disculpas, ante todo, a las mujeres a las que insultó. Pero también, por extensión, al resto. Lo estamos esperando todas.

Y, desde aquí, un abrazo a las ministras del Gobierno de España. Por muchos Juaristis que aparezcan, las y los feministas siempre seremos más.

Suscríbete para seguir leyendo