El nuevo tablero político en Aragón

La decisión de Vox de romper sus acuerdos de gobierno en las autonomías en las que había sellado un pacto con el PP, entre las que figura Aragón, dibuja un nuevo escenario que se sustancia en la pérdida de una mayoría parlamentaria que daba cierta estabilidad política y una holgura suficiente para poder sacar adelante iniciativas legislativas de cierto calado como la ley de presupuestos. Sin embargo, eso no parece inquietar al Ejecutivo de Azcón, que se siente más cómodo ahora con un Consejo de Gobierno en el que no habrá discrepancias y con un día a día en el que no tendrá que estar pendiente de los exabruptos de Nolasco, su ya exvicepresidente, que ponían a prueba la paciencia del líder de los populares. El nuevo tablero político, no obstante, dibuja un buen puñado de incógnitas que solo el tiempo desvelará. La primera y más importante es qué papel adoptará Vox a partir de ahora, ya fuera de la DGA. De la posición del partido de Abascal dependerá la acción de Gobierno de Azcón, al que siempre le queda la bala de convocar unas nuevas elecciones, si bien no lo contempla como una hipótesis probable, al menos de momento.

Sin los votos de Vox el PP se queda con sus 28 diputados, los mismos que suman los partidos de izquierdas (PSOE, CHA, IU y Podemos). Y es precisamente en este escenario en el que vuelven a emerger dos formaciones que pueden sacar partido al nuevo tablero de ajedrez. El PAR (un diputado), que ya está integrado de facto en el organigrama del Gobierno de Aragón a través de direcciones generales, y Teruel Existe (3 diputados), que va a vender caros sus votos si los populares quieren contar con ellos para ganar batallas parlamentarias en el caso de que Vox opte por incomodar a Azcón.

Y de telón de fondo emerge el PSOE de Javier Lambán, que trata de definir su hoja de ruta con un ojo puesto en la política nacional (la formación de Gobierno en Cataluña puede marcar el devenir del Ejecutivo de Pedro Sánchez y, por tanto, el futuro liderazgo del partido en Aragón) y otro en la comunidad, donde las tensiones internas comienzan a aflorar por la división entre los socialistas de Huesca y los del resto del territorio aragonés. La cuestión es ¿qué papel jugará el PSOE tras la fuga de Vox?

El propio expresidente del Gobierno, Javier Lambán, reconoció tras las elecciones autonómicas que se le pasó por la cabeza ofrecer un pacto a Azcón, aunque pronto corrigió ese impulso, según reconoció hace unas semanas en la presentación de Una emoción política, el libro de memorias del ejeano. No es la primera vez que merodea esa idea por la cabeza de los líderes de los principales partidos aragoneses. El propio presidente del PP aseguró en una entrevista publicada por El Mundo el 31 de mayo de 2023, (apenas unos días después de los comicios) que no descartaba «ofrecer a Lambán un pacto en Aragón» porque «Vox tiene que seguir en la oposición», dijo entonces. Esta semana, el propio Lambán se mostró dispuesto a tender la mano y alcanzar pactos de estado de «enjundia» en la comunidad desde la oposición, si bien advirtió que no sería «muleta sustitutiva de Vox». Sin embargo, todo se ha quedado en amagos, a pesar de que ambos comparten una visión común sobre la estrategia que ha de seguir la comunidad para continuar en la senda del progreso.

Tanto Azcón como Lambán sintonizan en política energética y en la apuesta clara por sectores estratégicos como la tecnología, el sector del automóvil, la logística, la agroalimentación y la relevancia del capital humano para situar a Aragón como punta de lanza en captación de talento. Ambos son conscientes de que los servicios públicos como la sanidad y la educación resultan esenciales para mantener el equilibrio social de una comunidad que si por algo se caracteriza es por contar con una brecha de desigualdad mucho menor que otras autonomías. También señalan que una de las principales batallas que ha de librar Aragón es la de la financiación autonómica e incluso han puesto en el punto de mira a Pedro Sánchez, que apuesta por la singularidad de Cataluña, lo que condicionará el reparto de fondos. Ni qué decir tiene que coinciden, asimismo, en que el impulso de la comunidad pasa por vertebrar el territorio y desarrollar infraestructuras ferroviarias como el Canfranc, el corredor Cantábrico-Mediterráneo, la autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza y el despegue del aeropuerto de la capital aragonesa.

Lambán y Azcón, en definitiva, coinciden en la hoja de ruta y discrepan en un asunto troncal que enquista y hace inviable cualquier acuerdo relevante: pertenecen a dos partidos envenenados por el rencor, contaminados por la batalla política que se libra en Madrid y sometidos a los designios de terceros. Vox ha sido el mayor ejemplo. Todo, en definitiva, tiene un precio, también la obstinación.

