La voz de la calle y el sentido común

Hay veces en las que la voz de la calle gana a la estrategia política, en la que la protesta y la reivindicación revienta cualquier posición de todo un Gobierno, o rompe su equidistancia con problemas que al principio ven como algo minúsculo y acaban asustándoles. Hay veces en los que el sentido común vence y que David tumba a Goliat a base de palabras y no de piedras. Esta semana hemos podido constatar que se puede, con ejemplos como el de la escuela de Caneto, que en solo nueve meses han pasado de ser algo así como prófugos del sistema educativo público por no querer llevar cada día a sus hijos al cole de Tierrantona a lograr lo que reivindicaban sin aspavientos ni alharacas. O que todo un ministerio como el del Interior adelantaba la incorporación de 260 agentes de la Guardia Civil a una comunidad que llevaba meses denunciando el déficit de efectivos, la preocupación en el medio rural por la inseguridad ciudadana y de los escasos agentes que siguen al pie del cañón en un territorio demasiado extenso y, últimamente, con demasiados visitantes que llegan por ser amigos de lo ajeno.

No hace tanto el propio ministro Fernando Grande-Marlaska afirmaba poco más o menos que Aragón no tenía de qué quejarse, que las ratios le ponían en la media nacional... Da igual si ahora se ve como un reconocimiento implícito de su error, o si es una victoria de los aragoneses o una derrota del titular de Interior. Lo importante siempre ha sido que el territorio, especialmente el medio rural, se pueda sentir más seguro. En un contexto en el que, además, cualquier noticia sobre la preocupación en esos pueblos por el aumento de criminalidad se veía con malos ojos por parte de la Administración o de esos propios municipios que la sufren. Por la mala imagen que se traslada. Es el colmo, ¿no les parece? Padecer robos constantemente y pedir que no se haga mucho ruido porque será peor. Pues no, el sentido común dice que lo que necesitan eran refuerzos, más agentes, que la merma de efectivos sí atrae a los delincuentes. Y si con 260 agentes Aragón está más segura, bienvenidos sean, señor ministro.

Y si en Caneto con una escuela legalizada se permite a esos 11 niños ir a clase con normalidad, bienvenido sea, consejera. Que da igual que lo pidan hippies o personas con corbata o taconazos. Que no iba de eso sino de sentido común.

Suscríbete para seguir leyendo