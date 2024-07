Epicuro, los deseosy la felicidad

Creo que la lectura de los filósofos griegos y latinos es una oportunidad de acercarnos al conocimiento de la naturaleza humana y comprobar la sabiduría que ya había en el pensamiento antiguo. Con esta convicción he estado leyendo a Epicuro, el filósofo griego, de Samos, que vivió entre 341-270 antes de Cristo. Una frase que me ha sorprendido dice así: «Si quieres hacer rico a Pitocles, no aumentes sus dineros, sino limita sus deseos». El intríngulis de este párrafo lo he ido descubriendo conforme he continuado la lectura. Epicuro resalta la primacía de los sentidos para acceder al conocimiento, y fruto del proceso sensitivo, afectivo y cognoscitivo surgen los deseos, que constituyen un factor esencial para buscar el placer y evitar el dolor. Claramente se ve que su pensamiento se podría situar en lo que podríamos denominar como filosofía hedonista, es decir, en la afirmación de que el placer es el comienzo, fundamento, culminación y término de una vida feliz, y conseguir la ataraxia, la vida sosegada sería lo deseable. Sabemos que los deseos, el placer y la felicidad son aspectos consustanciales al ser humano, por lo que es aquí donde Epicuro nos previene de una infelicidad por el hecho de dar rienda suelta a los deseos que no entran en conjunción con la razón y los afectos.

En nuestra sociedad «hipermoderna» llamada así por Lipovetski, encontramos un hedonismo reinante, una sobreexcitación, explosión y neurosis de los sentidos, una cultura del goce individual en la que el placer por el placer es el principal reclamo para buscar la felicidad. Sabemos que en la raíz de todo deseo hay una creencia: deseo algo porque creo que es bueno, placentero.

Por lo tanto, el ser humano necesita aprender a desear correctamente, evitando falsas creencias que generan en nosotros deseos vanos, aparentemente placenteros, pero que llevan al sufrimiento y al dolor. Este filósofo busca salvar al ser humano del sufrimiento, lograr la felicidad del hombre, liberarle de los males que le aquejan. Si el placer y el dolor son producidos por la satisfacción o insatisfacción de los deseos, entonces puede decirse que la ética epicúrea viene determinada por la negación o aceptación de tales deseos. Es aquí donde el epicureísmo cuenta con la prudencia y sabiduría práctica –phrónesis– como virtud esencial en la búsqueda de la felicidad: hay que saber elegir bien los deseos y al mismo tiempo aprender a limitarlos. En carta a Meneceo, Epicuro dice que nada engendra una vida feliz que no sea un cálculo juicioso –logismós– que investiga los motivos de cada elección o rechazo y elimina las opiniones por las cuales una fuerte agitación se apodera del alma. Dice Salvador Mas, que el epicureismo se resuelve en una frugal ascética de la voluntad, en la renuncia a lo irracional o arriesgado. La templanza y la moderación reducen los deseos superfluos. Se satisface así el ideal de autarquía en el que reside la máxima riqueza y felicidad.

Esta filosofía hedonista epicúrea no es compatible con otras filosofías actuales más centradas en el deseo y placer corporal inmediato e impulsivo. Del pensamiento epicúreo puede ser útil extraer alguna enseñanza. Los deseos que surgen de nuestro interior deben someterse a la luz de la razón para ver con claridad si son deseos vanos o fecundos, es decir, necesarios para nuestra vida, que nos permiten crecer como personas, en consonancia con desarrollos de humanización. El placer es algo bueno y debe estar integrado en la persona de manera natural.

La felicidad no puede estar fundada en deseos ilusorios o fantasiosos, carentes de reflexión, sino en una vida conformada al bien, una vida plena orientada a la realización del ser humano como persona. La felicidad es una actitud permanente de búsqueda del bien personal y del prójimo. Cuando buscamos satisfacer los deseos que conducen al bien y desechamos los deseos que conducen al mal, nos situamos en el camino de la felicidad. En definitiva, no se trata de limitar nuestros deseos, sino de aprender a convivir con ellos. Por ello se impone gozar de los deseos y de los placeres desde una vida prudente, sabia y justa. Así, la felicidad está asegurada.

