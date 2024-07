Oro entre la ‘basura blanca’

Ya en la campaña contra Hillary Clinton, los asesores de Donald Trump, con Steve Bannon a la cabeza, pretendieron reescribir la historia de América del Norte desde el punto de vista del colono blanco que se enfrentaba a solas con una tierra desconocida y que, poco a poco, la iba plantando de semillas y sueños. Pero aquel primigenio héroe norteamericano llegado de Europa con los «padres fundadores», de ascendencia centroeuropea, italiana o nórdica, había sido desplazado del poder, de la riqueza y del protagonismo social por los nuevos wasp, blancos anglosajones protestantes del Nordeste, educados en las mejores universidades privadas, a las que los hijos de los granjeros no podían asistir, debido a su alto coste.

Con la modernidad, ese blanco empoderado y urbano fue derivando hacia una sofisticación cultural que le empujaría hacia los demócratas, permaneciendo en cambio fieles a su ideología conservadora los colonos/granjeros del Medio Oeste que tanto ayudaron a Trump con sus votos, y entre los cuales acaba de elegir a quien le gustaría fuese su próximo vicepresidente: el senador J. D. Vance.

Político duro, por lo que vamos sabiendo de él, Vance es autor de un libro, Hillbilly, una elegía rural (Deusto), que ha sido todo un éxito popular en Estados Unidos. Mereciendo, de paso, el aplauso de la crítica: «No leerás un libro más importante que este sobre Estados Unidos» (The Economist); «Una lectura esencial», (The New York Times); «Unas hermosas memorias, pero también una obra de crítica cultural sobre la clase trabajadora blanca de América» (Wall Street Journal)... «Quizá sea blanco –declaraba el propio Vance–, pero no me identifico con los wasp. Sí, en cambio, con los millones de americanos blancos de clase trabajadora y de ascendencia escocesa e irlandesa que no tienen un título universitario. Para esa gente, la pobreza es una tradición familiar: sus antepasados fueron jornaleros en la economía esclavista del Sur; después de eso, aparceros; posteriormente, mineros del carbón, y en tiempos más recientes, maquinistas y empleados de acerías. Los estadounidenses los llaman hillbillies, rednecks (cuello rojo) o basura blanca. Yo los llamo vecinos, amigos y familia».

Además de con Trump (un wasp), Vance también se lleva bien con otro superviviente: Vladímir Putin. ¡América y Rusia grandes de nuevo!

