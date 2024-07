Trump, exultante; Biden renuncia

Mientras la nominación de Donald Trump ha consumado la mutación del Partido Republicano, entregado al culto a la personalidad y empeñado en un discurso específico dirigido a los obreros industriales de la región de los Grandes Lagos y del Medio Oeste, víctimas primeras de la globalización, Joe Biden dio ayer el paso que los grandes poderes fácticos del Partido Demócrata le exigían. En una decisión sin precedentes, el actual presidente anunció que no se presentará a la reelección el 5 de noviembre en una carta hecha pública en la red social X. «Lo mejor en el interés de mi partido y del país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como Presidente durante el resto de mi mandato», explicó Biden en un mensaje dirigido a sus «compatriotas estadounidenses».

La decisión llega en un momento en el que Trump surfea en la cresta de la ola, con todas las encuestas favorables, mientras Biden, convaleciente de covid, mostraba cada vez más señales de debilidad por su deteriorada salud a los 81 años y con todos los análisis adelantando un descalabro demócrata. Las más que verosímiles informaciones que atribuían a Barack Obama la petición a Biden de que se apartara de la carrera han surtido efecto. Obama no es solo la personalidad más influyente de ese partido, sino una de las que mejor conocía cuál era la capacidad real de quien fue su vicepresidente durante ocho años para salir airoso de un ejercicio de resistencia tan exigente como una campaña frente a un adversario con una agresividad más que conocida, algo que ya no sucederá tras el paso atrás de Biden.

Quizá no sea Kamala Harris, opacada por cuatro años de una vicepresidencia sin alardes, la gran líder apropiada para entusiasmar al electorado demócrata, pero sí puede reunir las condiciones para retener parte sustancial de los 81 millones de votos que Biden sumó en 2020, sobre todo entre las minorías. Sucede, sin embargo, que a cada día que pasa se reducen las posibilidades de que ella u otra figura del partido pueda contrarrestar el mensaje divisivo que fundamenta el discurso de Trump.

Trump ha desmantelado la tradición liberal republicana con un recurso permanente al populismo y la impugnación de las convenciones democráticas más elementales; el ocaso de Biden había obligado al establishment demócrata a poner manos a la obra para lograr que antes de la convención el partido cuente con un candidato a la nominación capaz de presentar batalla con garantías o, al menos, de evitar una victoria arrolladora de Trump que le dé la mayoría en las dos cámaras del Congreso. El estado de euforia del Partido Republicano, acrecentado tras el atentado, se traduce en la ausencia de disidentes en el apoyo al tándem Trump-Vance.

A diferencia de lo que ha sucedido en el bando republicano, cuyo sesgo ideológico a lomos de Trump cabe considerarlo una modificación completa de su código genético desde su fundación en tiempos de Abraham Lincoln, la necesidad acuciante de los demócratas no era cambiar sustancialmente el programa, sino cambiar el cartel para que alguien en plenitud pudiera contrarrestar la demagogia vociferante de Trump. El primer paso ya está dado. Joe Biden se echó a un lado este domingo y dejó el camino libre para que un nuevo líder coja la bandera demócrata en la pelea presidencial frente a Trump.

