Goya y Baudelaire

Hacía algún tiempo que no visitaba Fuendetodos. Lo hice para dar una charla sobre Goya en la literatura, dentro del ciclo de homenaje al pintor organizado por el Ayuntamiento de Fuendetodos y la Universidad de Zaragoza, coordinado por Domingo Buesa y Ana Ruth Lorés.

El recorrido literario, ensayístico y cinematográfico de Goya a partir de su muerte en Burdeos en 1828 es inabarcable. No hay año ni mes en que no aparezca un documental, película, novela... Su proyección permanente y universal al resto de artes no tiene límite ni fin, resultando, a día de hoy, de todo punto inabarcable. Sin embargo, argumenté en mi conferencia, buena parte de este impulso no habría arrancado tan pronto ni con tanta fuerza de no haberle dedicado Charles Baudelaire varios escritos al genio aragonés. Gracias al gran crítico y poeta francés, a mitad del siglo XIX los franceses (y, con ellos, la mitad de Europa) sabían que el genio de Fuendetodos había dejado una obra maravillosa en su inspiración y técnica.

«Goya –escribió Baudelaire hacia 1860– se zambulle en lo cómico feroz y también se eleva hasta lo cómico absoluto. El aspecto general bajo el que ve las cosas es principalmente fantástico». Esta básica consideración de Baudelaire sobre la naturaleza artística de Goya coincidía con la que el propio Baudelaire tenía sobre otro genio del romanticismo, Edgar Allan Poe, a quien tradujo del inglés al francés, salvándolo del olvido a que sus compatriotas lo habían condenado tras su muerte en Baltimore en 1849.

«Los Caprichos –dejó también escrito Baudelaire en su reivindicación de Goya– son una obra maravillosa. No sólo por la originalidad de sus conceptos, también por la ejecución. Imagino a cualquiera que no tenga idea de los hechos históricos a los que esas planchas hacen alusión, que no supiera quién era Godoy, el rey Carlos ni la reina; a pesar de ello, sentiría en lo más hondo de su cerebro una viva conmoción producida por el estilo original y la plenitud de los medios del artista, y también por esa atmósfera fantástica que baña todos sus temas. El gran mérito de Goya consiste en crear lo monstruoso verosímil».

Monstruos creados por la razón... y el genio.

