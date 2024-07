Se nos hace la hora. / Unsplash

A lo largo de la comida dominical surgió el tema (o el asunto, no sé) de la renuncia de Biden a la carrera presidencial y todo eso. Cuando me llegó el turno de opinar, llevé a cabo un breve rastreo memorístico por los editoriales que había leído y expuse un par de ideas sensatas y bien articuladas. Actué, en fin, como ChatGpt, aunque con menos documentación y fingiendo que entendía de lo que hablaba, cosa que la IA no hace: al contrario, peca de modestia, pues suele cerrar sus intervenciones aconsejándonos que, si los síntomas persisten, vayamos al médico.

Se lo conté a mi psicoanalista, que durante el verano me atiende por Skype.

-¿Cómo dice? -preguntó ella, que parecía distraída.

-Que ChatGpt me ha aconsejado que acuda al especialista si los síntomas persisten.

-¿Qué síntomas?

-Los de fingir que vivo informado.

-Pero usted suele estar informado.

-Es imposible estar informado sobre los grandes movimientos de la política mundial. Entiendo el miedo de no llegar a fin de mes, el pánico a quedarse en la calle por no pagar el alquiler y la pena de no comer pescado tres veces a la semana. Pero no sé qué significa que Kamala Harris sustituya a Biden.

-Yo creo que sí lo sabe -insistió la terapeuta.

-No lo sé, no lo sabe nadie. Quizá algún magnate de Silicon Valley lo sepa. De lo que estoy seguro, en cambio, es de que Israel está exterminando al pueblo palestino con la ayuda de los EE UU. Eso se nota de manera intuitiva, como la subida de la cesta de la compra.

-No sé dónde va a parar.

-Pues a que los editoriales de ChatGpt, si aciertas a pedírselos como es debido, son mejores que los de cualquier ser humano porque trabaja con más datos. De eso va esta historia, como todas, de ver quién tiene más datos, que viene a ser lo mismo que tener más poder.

-¿Quiere decir que las personas pensamos como los robots?

-O que los robots empiezan a pensar como las personas.

-Pues creo que se nos ha hecho la hora -dijo ella de manera mecánica.