Migración: derecho de las personas

La Real Academia Española define «emigrar» como «Dicho de una persona: abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero». Sin embargo, esta definición resulta insuficiente para captar la complejidad social y humana de la migración. La realidad es que las motivaciones para emigrar son diversas y van más allá de una simple decisión de cambio de residencia.

Un ejemplo de migración voluntaria es la de los jubilados ingleses y alemanes que eligen las costas españolas para disfrutar de un clima más benigno y una vida más placentera. Estas personas, con capacidad económica, buscan mejorar su calidad de vida en un entorno que consideran más favorable. Otro tipo de migración son los profesionales que buscan oportunidades laborales en el extranjero. Un excelente ejemplo son todos aquellos graduados, médicos, ingenieros, etc. que, terminados sus estudios, deciden buscar trabajo en otros países. En esta fórmula, me voy a permitir un breve comentario que muestra cómo este sistema migratorio tiene características inversas. España emplea una buena cantidad de dinero en aquellos que realizan sus estudios en la universidad pública y, cuando terminan y no les abrimos un camino profesional aquí, se ven obligados a marchar fuera. O sea, que invertimos nosotros para que se aprovechen otros. Estos profesionales, aunque vayan con su título y su currículum lleno de másteres debajo del brazo, son emigrantes también.

Hasta aquí me dirán que estas personas, unas que vienen y otras que se van, emigran de manera legal, es decir, con papeles. Pero no siempre es así, pues existe el tercer modelo de emigrante, el conocido como ilegal u obligado por supervivencia. En este punto, voy a abrir un paréntesis que permita definir con mayor cercanía a este grupo de personas que dejan sus países para irse a otros.

Me voy a situar en la España de los años sesenta, con una población mal encajada en ninguna parte. En el campo se iniciaba la transformación de la producción con maquinaria que eliminaba una gran cantidad de mano de obra. Esto obligó a la salida de muchos obreros hacia las ciudades, que no podían asumir esa cantidad de trabajadores que les llegaba, y además los salarios eran insuficientes para que vivieran las familias. Así que en esta década, todo el exceso de mano de obra migró hacia el extranjero, en especial hacia Europa, que necesitaba esos recursos. Más de dos millones de españoles se ocuparon de trabajar en aquellas tareas que no querían realizar los nacionales del lugar. Ese éxodo fue tan normal que incluso el cine realizó numerosos filmes con esa forma de vida que los españoles habían adoptado. Películas como Vente a Alemania, Pepe, Españolas en París, Las chicas de la sexta planta y muchas más, son un claro ejemplo de ese fenómeno social . En definitiva, durante un largo periodo de tiempo la fórmula para poder sobrevivir de muchos españoles fue emigrar al extranjero dejando atrás su tierra y familia. Hecho este paréntesis, ahora y con otra referencia, veamos qué sucede con esa migración que nos viene a España.

Lo principal es que debemos entenderla, en primer lugar, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 6 dice que «Toda persona tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica»; el artículo 13.1 dice que «Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado» y el artículo 14.1 dice que «En caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país». Esta Declaración, aprobada por Naciones Unidas, fue firmada por España, refiriéndose a ella en la Constitución. En el artículo 10.2, de la Carta Magna, dice que «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España». En definitiva, todo esto se traduce en que todos los individuos que poblamos este planeta somos personas sin diferencia alguna, pues el color, el género o la condición no excluyen de pertenecer a la especie humana.

Pero si además pasamos a la situación demográfica que tenemos en estos momentos, entenderemos, en segundo lugar, que el riesgo que estamos corriendo como sociedad es, con claridad, tendente a la desaparición por ser una población envejecida. Así que necesitamos la migración proveniente de otros países para poder continuar siendo una sociedad sana. Los últimos estudios realizados dicen que será preciso recibir, como saldo neto, cuatrocientos mil emigrantes cada año. En la actualidad, ya estamos viendo cómo sectores productivos carecen de recursos humanos para cubrir sus necesidades.

Hagamos todo lo necesario para dar entrada digna a quienes vienen por necesidad vital y que ante todo son personas, al igual que lo somos nosotros.

