Siempre he creído que la memoria drena por medio de la estética del arte. Sugiero con esto que el arte tiene el poder de expresar y liberar recuerdos y experiencias a través de la belleza y la forma. En otras palabras, el arte actúa como un canal por el cual la memoria, con todas sus emociones y detalles, se manifiesta y se purifica (o se «drena») mediante la estética, es decir, mediante los elementos de belleza, composición y creatividad que caracterizan una obra de arte. Esta idea resalta la conexión profunda entre los recuerdos personales y la expresión artística, y cómo el arte puede servir como una forma de procesar y transformar esas memorias.

Este año se cumple el centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla, un maestro cuya obra supo mostrar al mundo el Mediterráneo no solo como escenario de la historia, sino como la idea de la eternidad. Sorolla caminó más allá de lo que significa la pintura en sí, de lo que significa como vehículo elegido, y la eleva. Él no se limita a la literalidad de cada obra pintada, sino que sedimenta un recuerdo a través de ella. Nacido en Valencia en 1863, Sorolla capturó con maestría la luz y el color del Mediterráneo, convirtiéndose en uno de los pintores más importantes de su tiempo. Soslayando la prudencia al caer en la simplificación de nombrar únicamente una obra como ejemplo, en Las pescadoras valencianas, las figuras femeninas, con sus ropajes blancos ondeando al viento, avanzan decididas por la playa, llevando en sus brazos la pesca del día. En esa composición dinámica, Sorolla no solo transmite el movimiento y la vitalidad de las mujeres, sino también la brisa marina que parece acariciar cada rincón del lienzo.

Esta pintura ademas de ser un testimonio más del dominio de Sorolla sobre la luz y el color, y su capacidad única para convertir una escena cotidiana en una obra de arte extraordinaria, vuelve a golpearnos donde más humanos somos basándose en una determinada creación de atmósfera, de sentido de la nostalgia y hasta de la sensualidad pintando a una de ellas descalza, sugiriendo algo divino en ella. Porque Sorolla no solo pinta la escena; la vive. El maestro Valenciano mantiene vivo el recuerdo de la sensación del mar, la sal en sus labios, los olores.

Su pintura no solo representa una escena veraniega construida y soportada en la literalidad sino que invocan memorias y sensaciones universales. Lo que aprendimos con Sorolla es que el arte posee la habilidad de conjurar y liberar recuerdos y vivencias, tejiéndolos con la belleza y la forma en un lirismo que parece no tener solución.

