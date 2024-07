Las universidades son para el verano

Termina julio y con él los tiempos de estío para transferir conocimiento relajado como hacen las universidades de verano, foros de innovación y vertebración del territorio. Así lo consiguen los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza, que con compromiso máximo dirige Carmen Marta Lazo. El pasado miércoles clausuraron en Jaca con la belleza de la música y la palabra, gracias a un concierto para el recuerdo de la mano de los grandes Javier Batanero –cantautor del XX y del XXI, antiguo Académica Palanca y maravilloso protagonista de Leo de mi añorado José Luis Borau– y Begoña Larrañaga –magna acordeonista y compositora, fundadora de Los Problemas junto a Enrique Urquijo–.

Mis inicios activos con los cursos para el verano se remontan a 1995 en San Lorenzo de El Escorial, uno junto a Julio Anguita sobre los cambios y la articulación de la política participativa de los movimientos sociales. En su ponencia de entonces, Anguita dejó dos perlas que bien nos vienen a nuestro presente: la necesidad de que cada partido político realice «su particular travesía en el desierto»; y también alertó de que «no hay democracia posible si existe concentración de sus medios de comunicación».

Otro curso fue con Pedro Laín Entralgo, compartiendo postulados de Xavier Zubiri y Alfonso Carlos Comín. Un tiempo de pensamientos ante lo posible y modernidad para la reunión. En el primero estuve de convivencia y debates con gentes de ideas diversas, librepensadores y críticos como el poeta, filósofo y ecologista Jorge Riechmann –«tratar de comprender, tratar de ayudar»– o el amigo, inquieto intelectual y doctor por la Sorbona Antonio López Campillo –ubi libertas, ibi patria–, al que le edité A pesar de todo se mueve con dibujos de Alberto Calvo. Con él y Mauricio Aznar presentamos el primer número de la revista sociocultural La Mosca.

Rescatando a Albert Camus, Antonio insistía en imaginar para nuestras vidas la imagen de un Sísifo feliz, no sólo para el cotidiano sino además para cuestionar un mundo donde continuamente somos arrastrados por líderes absurdos. Como ahora recuerda el artista Jorge de los Santos, toda una «repetición diabólica» que, día tras día, nos arrebata la posibilidad de existir. Y cuidado con el intento: como alerta el filósofo y psicoanalista esloveno Slavoj Zizek, ser feliz es una categoría de esclavitud. Mr. Wonderful ya lo sabía.

Life is a journey, not a destination decía a comienzos del XIX el rapsoda Ralph Waldo Emerson, que buscaba anticonformismo en la espiritualidad perenne de la naturaleza. Precursor de Walt Whitman, hasta Borges le dedicó un soneto: «Ese alto caballero americano/ cierra el volumen de Montaigne y sale/ en busca de otro goce que no vale/ menos, la tarde que ya exalta el llano». Para el profesor de Humanidades Harold Bloom, Emerson creía que los estadounidenses eran poetas y también unos místicos en potencia. Ya veremos estos sentires ante la nueva sombra alargada de Trump: Yes We Kam!

Y en otros cursos estivales tuve la suerte de coincidir ofreciendo cátedra con el maestro Efigenio Amezúa, director de Incisex y experto en «la educación de los sexos», como le gustaba decir a él, adalid de una sexología armónica y humanista a la que dotó de rango teórico, a favor siempre del respeto, la madurez y su convivencia. Efigenio se nos marchó el pasado martes. Para él nuestro apenado recuerdo en tiempos de Sísifos, verano y universidades.

