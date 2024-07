El efecto llamada de Aragón

Dos trabajadores de la construcción. / ÁNGEL DE CASTRO

Aragón camina con paso firme hacia un proceso de transformación de su economía, que se articula sobre dos pilares: una mayor diversificación de su tejido productivo, que le ha llevado a afianzarse como una comunidad dinámica, y una especialización basada en actividades con un elevado componente tecnológico. Esos dos vectores han permitido a las compañías competir mejor en los últimos años y ser más eficientes, pero sobre todo les ha abierto la puerta a nuevos mercados en el exterior. Sin embargo, en ese tránsito se están encontrando con importantes dificultades para tratar de cerrar el círculo virtuoso, un círculo que se ha basado en la buena marcha de la economía regional, el crecimiento de las empresas locales y la llegada de grandes inversiones a la comunidad gracias a la disponibilidad de suelo, energía y una administración dispuesta a colaborar.

Pero hay un activo que resulta decisivo en toda esta ecuación: el capital humano. La disponibilidad de profesionales emerge como la principal dificultad a la que se enfrenta Aragón para tratar de completar esa metamorfosis que le puede convertir en una comunidad de referencia durante los próximos años. La propia evolución del mercado laboral está advirtiendo de que algo está cambiando. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada el pasado viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejan que en los últimos siete trimestres no han dejado de crecer las personas en disposición de trabajar. Dicho de otra forma, se percibe alegría y oportunidades tangibles. Tanto es así que desde el cuarto trimestre de 2022 hasta el segundo de este año hay casi 15.000 activos más en Aragón.

Mientras esto ocurría, el número de ocupados no dejaba de crecer, de forma que hoy se contabilizan 20.200 trabajadores más en ese mismo periodo (620.400 frente a los 600.200). Este escenario, por tanto, demuestra que la actividad no solo ha logrado mantener el pulso en los últimos dos años sino que se ha visto reforzada, a pesar de los problemas derivados de la inestabilidad internacional, el incremento del coste de las materias primas y la energía y, por tanto, de la inflación.

El aumento de la fuerza laboral en la comunidad es, en definitiva, una realidad que responde a que existen unas mayores expectativas de encontrar un empleo. Y eso se percibe especialmente en los tres colectivos que pueden y deben espolear el mercado de trabajo a futuro: los inmigrantes, las mujeres y los jóvenes. En el primero de los casos, el crecimiento de la población activa supera las 10.000 personas desde el tercer trimestre de 2022, mientras que en las mujeres la cifra es prácticamente la misma durante ese mismo periodo. En cuanto a los jóvenes, el número de personas en disposición de trabajar ha crecido en 4.300 personas. Estos tres grupos de población son capaces de aportar factores relevantes para Aragón como son mano de obra cualificada y talento, así como trabajadores que puedan cubrir tareas esenciales en sectores tan pujantes como el agroalimentario, el sociosanitario y, cómo no, en el sector servicios.

El mensaje que traslada el mercado laboral local, por tanto, es claro e inequívoco: el dinamismo de la economía y el aumento de la oferta de trabajo en Aragón ha activado a aquellos colectivos que más empleo demandan. En el caso de las mujeres, además, el escenario contribuye a reducir la brecha de género, ya que en el último trimestre hay 9.100 ocupadas más en la comunidad.

Sin embargo, existen más dudas sobre cómo serán capaces las empresas de absorber esos empleados, más si cabe en un contexto en el que las necesidades del tejido productivo y la formación de quienes buscan trabajo no están en sintonía. Ese será, por tanto, el gran reto de la economía regional, algo a lo que han de contribuir las empresas, los sindicatos, las instituciones y las entidades que forman parte de este ecosistema.

La radiografía de Aragón dibuja una comunidad con 55.800 desocupados, un paro de larga duración que tiende a cronificarse y unas necesidades de empleo que no serán cubiertas si inmigrantes, mujeres y jóvenes no se incorporan en mayor medida al mercado laboral. De la capacidad para lograrlo o no dependerá el desarrollo de la comunidad.