Biden restableció la credibilidad de EEUU

Joe Biden pasará a la historia como el presidente que restableció la credibilidad de Estados Unidos tras los años turbulentos del mandato de Donald Trump. Su acertada, aunque tardía decisión de renunciar a un nuevo mandato juega en favor de esta credibilidad. Su mandato, con luces y sombras, comenzó en una situación muy comprometida, con el asalto al Capitolio que llevó la polarización del país hasta límites insospechados. Tampoco lo tuvo fácil en el ámbito internacional, pues al año de llegar a la Casa Blanca, Vladímir Putin ordenó la invasión de Ucrania. Biden gestionó ambos desafíos sin ceder en la defensa de los principios democráticos y sin renunciar a las obligaciones internacionales. Consiguió que se restableciera el orden constitucional, y que Estados Unidos recuperara sus compromisos con los aliados europeos tras la errática política de Trump.

No todo brilló en estos ámbitos decisivos para hacer balance de un presidente norteamericano desde la perspectiva del resto del mundo. De ningún modo puede decirse que la polarización haya disminuido en el país, y aunque la responsabilidad de esta situación recaiga principalmente en Trump, ni Biden ni los demócratas han conseguido superarla con medidas sociales que quiten razones a los sectores radicalizados destinatarios del populismo trumpista. En cuanto a la proyección internacional, el firme compromiso de Biden con Ucrania contrasta con la caótica retirada de Afganistán y la respuesta unilateral a la crisis de Gaza provocada por los atentados terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023. Como todos sus antecesores, Biden mantuvo la colaboración militar con Israel, pero no supo captar el impacto que la devastadora respuesta ordenada por Binyamín Netanyahu iba a tener en el mundo y en los campus norteamericanos.

En política interior, las luces del balance también son superiores a las sombras, aunque no es seguro que así lo consideren los electores. La gestión positiva que hizo de la pandemia del covid-19 quedó parcialmente afectada por la agitación negacionista que domina las redes. Un crecimiento económico superior al de Europa y la reducción del paro del 6% al 4%, no fueron suficientes para compensar una inflación que castiga a muchos ciudadanos. Entre sus logros, destaca su compromiso con los acuerdos de París en defensa del medio ambiente y otro, menos conocidos en Europa, pero importantes como el perdón de 40.000 millones de dólares de la estratosférica deuda de los universitarios que alcanzaba los 300.000 millones. Biden no consiguió reformar la política fiscal en un sentido más progresivo, como había prometido, ni dio ningún paso significativo en el control de armas, en un país donde las muertes por armas superaron las 42.000 el año pasado y constituye la principal causa de muerte entre niños y jóvenes. Tampoco consiguió que el fentanilo dejara de cebarse con sectores sociales marginados que crecen como consecuencia del aumento de la desigualdad. Mantuvo una posición contundente en la defensa de los derechos de las mujeres, pero no consiguió que los republicanos votaran leyes contrarias al aborto en muchos estados. Luces y sombras cuyo balance final será determinante para que Kamala Harris tenga alguna posibilidad de alcanzar la Casa Blanca.

Suscríbete para seguir leyendo