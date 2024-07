No es antisemitismo, es otra cosa

Vimos la bandera y a los atletas de Israel desfilar por el Sena, eso sí entre una gran pitada que le dedicaron los espectadores. Y también vimos la bandera y a los atletas palestinos, aplaudidos por los mismos espectadores, pero en este caso sólo a los que han sobrevivido a los ataques israelíes. Algunos quedaron entre los escombros o fueron asesinados por las bombas que siguen cayendo día tras día sobre la martirizada Gaza. Una revista médica británica, The Lancet, publica que la cifra de víctimas puede ser muy superior a las 39.000 y que podían llegar ya a las 186.000. Hay que añadir los daños causados a la población por el hambre, la falta de agua potable y de suministros médicos. Mientras tanto Netanyahu, vuelve triunfal de los EEUU habiendo cosechado los infames aplausos de los congresistas en un acto cómplice del genocidio e ignorando que la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional lo tienen entre sus objetivos y también las protestas que protagonizaban en las calles de Washington gentes como la actriz Susan Sarandon que clamaba por los muertos, los 90.000 heridos, las 10.300 mujeres asesinadas, los 15,700 niños, los 152 periodistas, los 570 médicos y sanitarios más 676 heridos, las 476 escuelas dañadas, las 700 mezquitas y 3 iglesias, las 153.750 viviendas destruidas y los 366 empleados de Naciones Unidas asesinados con sus familias. Está claro que por más que Biden o Kamala Harris hablen de alto el fuego, EEUU le sigue prestando apoyo militar, económico, político y diplomático, lo que le permiten seguir en el poder y seguir masacrando. Aviso a ignorantes: clamar a favor de Palestina es una cuestión de humanidad, no tiene nada que ver con el antisemitismo. Hablar en estas circunstancias del derecho a la defensa de Israel es ignorar un genocidio que está sucediendo ante nuestros ojos. Como todos, es un conflicto complejo pero hay verdades que no dejan lugar a dudas.

