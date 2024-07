El incandescente juez rampante

Las leyes tienen también un cuerpo y un espíritu. Se diría que el espíritu debiera estar alojado en el cuerpo que lo acoge como un traje ajustado, pero se conoce que no siempre es así; el espíritu de las leyes parece algo más evanescente: fluye entre artículos, párrafos, secciones y apartados, se adormece entre las disposiciones transitorias y hasta sestea en las disposiciones permanentes entre las que pace en calma cual vaca en la dehesa.

Las leyes, pues, al parecer, pueden ser interpretadas atendiendo más al cuerpo que a su espíritu o viceversa, según qué juez y cómo, dónde y en qué momento proceda para cumplir mejor con la verdad y con la justicia —esas cumbres supremas nunca dejan de invocarse, naturalmente—, pero he aquí que cuando sucede, que es con alguna frecuencia, el cuerpo o el espíritu de la ley, el uno, el otro o ambos a la vez, se interpretan de forma tal que a los profanos en la materia nos deja el ojo estrábico de estupor virginal.

Verbigracia: el juez instructor de la causa que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, según otros colegas del oficio, está haciendo una instrucción muy, pero que muy peculiar. Una vez más, si no fuera porque los jueces, en su esencia y dignidad del cargo, no admiten dudas, pudiera darnos por pensar que lo que busca es abrir varias pistas para el circo mediático, al que, haciendo uso de su poder —por encima de cualquier otro mientras instruya y con relación a lo que instruya, según parece— pretende y consigue sacar, por ese orden, a la misma esposa del presidente, y luego, para más expectación, al mismo presidente.

Hay que imaginar el alborozo entre los denunciantes del sindicato manos limpias — limpias, dicen que— y otros demócratas acreditados ante este más difícil todavía del cada vez más famoso juez. Mas él no busca otra cosa que la verdad de dios severa, que dijo Quevedo, por eso corre que te corre a citarlo antes de que la Audiencia pueda pronunciarse sobre esa citación, no vaya a ser que no la considere pertinente cuando se ponga a considerarlo, que al parecer será, mire usted por dónde, en septiembre, cuando ya no surta efecto alguno su consideración.

He aquí que este ejemplo ilustra y al tiempo deslustra aquello del espíritu y el cuerpo de las leyes aludidos. Con las mismas disposiciones, parece que otros jueces y teóricos del derecho ven chocante el modo de proceder de este motivadísimo magistrado, algunos incluso han opinado públicamente que se está extralimitando en su proceder, conque igual cabe la duda de si el interés del juez, convertido como si dijéramos en una especie de cruzado nacional contra el abuso de poder, persigue la verdad, la justicia, el bien del mundo y otros bienes que aquí no me caben, o si al hacerlo con tan inusitado celo, el mismo resplandor de la luz que persigue pudiera, como el mismo sol a Ícaro, cegarle en su ascensión a la fama en alas de su propio y llamativo entusiasmo.

Mientras, asistimos pasmados a los sucesos con que no para de proveer a los telediarios uno, dos, tres y cuatro del reino y a los numerosos periódicos patrióticos de Madrid, que siguen haciendo lo suyo, impasible el ademán, dando cuenta cada día de la historia sagrada de nuestra patria, envidia del orbe por tantas cosas, algunas tan vistosas como el ejemplo de educación general básica de algunos de sus mejores futbolistas, que de poco reconquistan el peñón con sólo mostrarse delante de sus pobladores. Menos mal que alguien les dijo a tiempo que el dichoso peñón había sido un regalo de Felipe V de Borbón al rey de lnglaterra. No va a quitar Felipe VI de Borbón lo que su antepasado Felipe V de Borbón regaló para siempre, porque era suyo, hombre, mujer, a ver, o sea.

Pero eso, lo que decíamos; el juez este, entre atender a su personalísima manera el cuerpo y el espíritu de las leyes según el bien de España, como le dejen y tenga tiempo, pilla otra vez hasta al que mató a Kennedy. A ver si lo nombran algo, hombre, cuando sea, que se lo está ganando. Que no se le olvide al jefe, que ya ve que se va haciendo, tal como pidió; los manos limpias esos no paran, y apuntan bien los turnos de reparto de los jueces. Siempre aciertan, coño.

