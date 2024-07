Elogio del viajero

Nos alegramos de que todo el mundo pueda viajar y vacacionar, pero para que esta ola democratizadora no devenga plaga destructiva se requiere un cambio de mentalidad. Más viajeros y menos turistas. El turista es un depredador de imágenes y experiencias compulsivas (otro síntoma de la neurosis de una sociedad materialista, superficial). El viajero es un explorador, compagina la dimensión geográfica con el viaje interior. Para degustar y amar un destino hay que conocer bien su realidad física, histórica, antropológica, cultural; sin eso, no es posible el viaje como «descubrimiento». Se puede ir al lugar más lejano y exótico y limitarse a una mera acumulación de postales, comidas, situaciones y compras que suelen ser prefabricadas como «experiencias singulares» por las agencias de viajes. El turista las ha apilado, pero no ha vibrado interiormente con ello. ¿Qué queda de su viaje? Una retahíla de imágenes y chascarrillos para contar a los amigos… Por eso, disfruto cada vez más adentrándome, cual viajero romántico, por el interior de nuestra península, una vez que me he empapado del patrimonio ecocultural, gastronómico y de las peculiaridades de mis destinos escogidos. A partir de allí todo es sorprendente: una majada pastoril, la impronta del paso del Cid, una atalaya musulmana, un lavadero, los ecos de los pueblos prerromanos, el paisaje y el paisanaje. Cuanto más sé de un territorio, más lo disfruto, y aquello que pudiera parecer anodino para un turista convencional, activa la vibración de la belleza en el viajero informado. Disfruto especialmente de mi querida Celtiberia, y de ello dejé constancia en la Guía turística editada por Prames en 2021. Este mítico «país imaginado» mantuvo un esplendor sorprendente hasta el orden liberal del XIX, como atestiguan las abundantes huellas de su riqueza patrimonial, tangible e intangible. Y, además, sus actuales despoblados activan en el viajero la sensación de vacío inspirador, soledad y autenticidad. El verdadero viaje es también interior, Machado lo sabía bien.

@HernanRuizcelt

