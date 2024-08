Ilustres inmigrantes

El domingo 14 de julio la selección española de fútbol ganó el campeonato europeo. Como soy futbolero podría dedicar este artículo a alabar lo hecho en el terreno de juego, hay argumentos más que sobrados para ello, pero como ya se adivina en el título voy a utilizar la excusa del fútbol para hablar de inmigración.

Dos de los jugadores más destacados de nuestra selección, Lamine Yamal y Nico Williams, tienen un rasgo físico que los identifica de inmediato, el color de su piel, negro, que nos indica que sus antepasados no nacieron de cristianos viejos españoles. Si nos fijamos en otras selecciones, de las que han participado en este torneo, como Alemania, un vistazo a las caras de sus futbolistas nos lleva a conclusiones similares, ahí están Rudiger, Sané, Musiala, Can, Tag o Gundogan. Si lo hacemos con Francia, vemos que en los once más habituales solo hay tres claramente blancos, Hernández, Rabiot y Griezman, y uno de ellos con un apellido nada francés. No es preciso seguir con más, en la mayoría ocurre lo mismo, el origen ancestral de muchos futbolistas de élite no está en el país por el que juegan.

Siguiendo con los nuestros, me ha producido una gran alegría escuchar a esos dos jóvenes hacer referencia a las dificultades de sus padres para llegar a España. La madre de Nico, tal como ha contado, tuvo que andar por el desierto descalza. Alguno de los cuatro progenitores saltó la valla de Melilla, con gran riesgo para su integridad física. Lamine Yamal vive en un barrio marginal de Mataró, donde no es fácil salir adelante. Ahora tienen un futuro muy feliz gracias al fútbol, pero llegar hasta aquí no ha sido ningún regalo.

La inmigración irregular se ha convertido en un grave problema. Podríamos decir que mundial, pero por centrarnos en nuestro entorno, vamos a fijarnos en Europa o, por expresarlo con exactitud, en la Unión Europea. Entre los 27 miembros hay alguno que no recibe apenas inmigrantes irregulares, pero es la excepción. Lo normal es que todos tengan un porcentaje superior al que muchos de sus conciudadanos querrían. Grecia, Italia o España son, por su situación geográfica, los mayores receptores, pero Bélgica o Países Bajos también reciben a africanos o asiáticos. Si es un problema de todos lo razonable sería encontrar una gestión común, pero no es así. En aquellos países en los que las fuerzas de extrema derecha son potentes, como en Italia, Austria o Hungría, donde gobiernan, no quieren hablar de inmigración salvo para convertirlos en enemigos. La xenofobia, el racismo, el insulto al diferente forma parte de la ideología ultra. Por este motivo las políticas comunes para gestionar con cierta eficacia la inmigración irregular son nulas o meras declaraciones sin efectos jurídicos.

Si de la UE no podemos esperar soluciones tendremos que fijar el foco en nuestro país, y lo primero que deberíamos exigir es un acuerdo entre los dos principales partidos. Es un problema de Estado y como tal deberían tratarlo. Que los responsables de este tema en PP y PSOE sean encerrados en una habitación sin que puedan salir hasta que hayan redactado un documento que sirva de base para la gestión de este tráfico de seres humanos.

Entrando en el fondo del asunto, ahí van algunas ideas. Hay que colaborar con los países desde los que salen los cayucos o pateras. El presidente Zapatero lo intentó, creando empresas allí y firmando acuerdos según los cuales la Guardia Civil apoyaba a la policía local tratando de impedir a las mafias traficar con seres humanos. Una vez en el mar no podemos olvidar que son personas en situación de dificultad, por lo que hay que ayudarles, no cabe otra opción. Y cuando lleguen a nuestro país, atención sanitaria y alojamiento digno. Cuando haya posibilidad legal de devolverlos, se hace. Especial tratamiento deben tener los menores, con un grado de protección que nos obliga a tutelarlos y mantenerlos hasta la mayoría de edad, y eso no se puede hacer, no se debe, solo en Canarias, por ley hay que obligar a todas las Comunidades Autónomas a ejercer sus competencias en esta materia. Caso especial es el de Melilla, con periódicos saltos de valla de africanos desesperados que están dispuestos a morir antes de regresar a sus países de origen. Dado el tamaño de esta Ciudad Autónoma habría que regular, nuevamente por ley de obligado cumplimiento, su traslado rápido a la península.

Estos casos, de pateras y cayucos, son muy llamativos y potentes informativamente, pero no debemos olvidar que una gran parte de la entrada de inmigrantes irregulares se produce por el aeropuerto de Barajas, especialmente desde América del Centro y Sur.

Un país potente política y económicamente, como España, debería aspirar a tratar a estas personas con el máximo de dignidad.

