Fue a comienzos del Siglo XVIII cuando Jonathan Swift escribió un opúsculo o pequeño libro que tituló El Arte de la Mentira Política. En él, y de forma socarrona, da algunos consejos para mentir mejor políticamente en aquellos tiempos. Visto desde la perspectiva actual, solo se puede decir que en estos años el arte de la mentira política ha avanzado de forma sideral y lo que dice en apenas cien páginas es difícilmente comparable con lo que circula por las redes y bocas de algunos políticos actuales en apenas unos segundos.

Es más, tengo la impresión de que muchos de nuestros políticos no necesitan leerlo para ser alumnos aventajados, y que pese a ello han asimilando perfectamente la clasificación que Swift hizo de las mentiras en tres grupos; las calumnias, el aumento o exageración de las mismas y por traslación.

De estos tres tipos me detendré en la mentira por calumnia, no porque no practiquen otras, sino porque me viene más al caso que deseo plantear.

Hace apenas quince días, en un programa radiofónico de máxima audiencia, Borja Semper, portavoz estatal del PP y uno de los hombres de confianza de Feijóo, hizo unas declaraciones criticando el funcionamiento de nuestra democracia hasta el punto de equipararla con «democracias» de países como Venezuela, Nicaragua o Cuba. «Comparte la comparación con estos países» , le preguntaba la periodista con cierto asombro, a lo cual venía a decir que sí, que hay paralelismos en muchas cuestiones….. Decía Juan de Mairena, el personaje creado por Antonio Machado, que «el paleto perfecto es el que nunca se asombra de nada; ni de su propia estupidez».

Estas calumnias hacia nuestro país, porque si se descalifica a España no es una parte de la misma sino al conjunto, no tienen ningún sentido. Es más, el recorrido es tan corto que ridiculiza a quien las verbaliza. En todos los informes internacionales que definen y clasifican los países en función de parámetros democráticos, a España la definen como «una democracia plena». En marzo de este año se publicó el Democracy Index de 2023 que ofrece una radiografía sobre el estado de la democracia en 165 países. Su publicación a través del diario británico The Economist, uno de los más prestigiosos del mundo, para estas cuestiones, sitúa a nuestro país con una puntuación de 8`08 sobre diez, en el puesto 24, como democracia plena, compartiendo puntuación con Francia. Países como Portugal, Italia, Bélgica o Grecia…que tienen puntuaciones peores, aparecen como democracias defectuosas. El mayor retroceso se produce en El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala y, por supuesto, en los países de tradición autoritaria como Venezuela, Nicaragua y Cuba.

En el Global Freedon House (Índice de la libertad global), a España se le define también como democracia plena en el puesto 30, muy por encima de Italia, Grecia, EEUU, Repúblicas Bálticas (Estonia, Lituania y Letonia), Corea del Sur, Australia, Japón o Portugal.

Curiosamente, cuando más cerca estuvo nuestro país de ser rebajada a «democracia defectuosa», fue en los años 2011 al 2013, y con la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución en 2017 y sus efectos colaterales. En el año 2021 se agudizó otra vez debido a los problemas que ha conllevado la no renovación del Consejo General del Poder Judicial.

«La falsedad vuela, mientras la verdad se arrastra tras ella» decía Jonathan Swift. Y es cierto, sembrar de mentiras una intervención radiofónica es la mejor forma de evitar otras preguntas comprometedoras. «La mejor manera de obstruir una mentira consiste en aportar otra». Decía ya el manual a principios del Siglo XVIII.

El problema con este tipo de intervenciones es que, al pasarse de frenada se vuelven en contra de quien las plantea. Porque algunos conocimos la dictadura y sabemos lo que fue, mientras que otros, que nacieron en democracia, la disfrutan plenamente. Aconseja este mismo libro, «el político que dice mentiras debe pensar que cuando el anzuelo está demasiado cargado de lombrices es muy difícil pescar los peces».

Este señor diputado, que bajó del norte con el aura de persona abierta, políticamente hablando, conciliador, respetuoso y moderado, en cuanto cruzó la M-40 madrileña, se inoculó del virus del exceso, la manipulación y la mentira como si las hubiese practicado toda la vida. Al final ha resultado que «tiene menos luces que un barco pirata».

