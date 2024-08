¿Cuál es el mejor concierto que has visto en tu vida? El otro día me hicieron esta pregunta. Y no dudé a la hora de responder. John Zorn es mi músico y compositor favorito, y he visto formidables conciertos suyos en Zaragoza, Barcelona, Sevilla o Nueva York. Sin embargo, a mi juicio el mejor fue el que ofreció en el Festival de Jazz de San Sebastián en el año 2013, en el Kursaal: un Masada Marathon en el que tocaban doce bandas suyas. Un concierto de más de cinco horas, con 32 músicos participantes. Cada banda tocaba entre veinte o veinticinco minutos. El propio Zorn tocaba el saxo en varias formaciones, a otras las dirigía y todas las piezas eran composiciones suyas de sus libros Masada y Book of Angels. Fue algo único, apasionante. Un muestrario poliédrico de inusitada belleza. El público y la prensa enloquecieron. Se comentó que había sido el mejor concierto de toda la historia del Festival de Jazz de San Sebastián. Algunas revistas musicales no dudaron en premiarlo como el mejor concierto del año (en Zorn es algo habitual, varias veces se le ha concedido este curioso reconocimiento). No puedo más que asentir, yo no he visto ni veré nada igual. Un éxtasis de cinco horas es difícil de superar. Pero Zorn no se duerme en los laureles. En el 2019 volvió al Kursaal de San Sebastián, al Jazzaldia, con un Bagatelles Marathon (un nuevo libro de composiciones) con catorce bandas esta vez. Como catorce eran demasiadas para juntar en un día, fueron dos días con siete bandas en cada sesión. Volvió a ser algo colosal, el mejor concierto del año, pero al ser en dos días no cuenta como un concierto, son dos. Y la semana pasada, cinco años después de esa gesta, volvió al Festival Jazzaldia de San Sebastián, esta vez con seis nuevas bandas en tres días de conciertos (dos bandas por día). Me pillé los tres días fiesta y allá que me fui a disfrutar de nuevo del más excesivo y genial compositor. Cómo gocé. John Zorn siempre en mi corazón.

Suscríbete para seguir leyendo