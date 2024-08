El permiso parental sigue sin ser remunerado

El 2 de agosto es el día en que España debería haber hecho los deberes y haber dispuesto las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para cumplir con la remuneración o prestación económica del permiso parental según la directiva europea 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores.

En esta directiva se señalan que para que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades en el ámbito laboral, hay que incidir en que los hombres se incorporen a los permisos de cuidados. Para ello, establece una serie de permisos a incluir que deben de tener una serie de características: intransferibles, que cada permiso lo disfrute cada persona de manera individual y no se puedan ceder; que se puedan disfrutar de manera flexible y sean remunerados.

España es pionera en muchas medidas y en la legislación a favor de la igualdad, pero nos está costando que el permiso parental de ocho semanas en vigor desde 2023 que se incorporó a el Estatuto de los Trabajadores precisamente para dar cumplimento con la directiva europea sea un permiso remunerado y eso es vital para poder avanzar en una conciliación corresponsable.

Si analizamos los datos de quien disfrutan los permisos entre hombres y mujeres, los permisos con merma económica o sin retribuir quien los «disfruta» en muchísimo mayor porcentaje son las mujeres, por eso es vital y no es solo una cuestión de cumplir con los compromisos que adquirimos con Europa también es cuestión de que es una medida por la igualdad entre hombres y mujeres por eso muchas estamos un poco disgustadas por ser un poco suaves.

La última modificación en el estatuto sobre esta materia ha sido en el art.37.4, en el permiso para acumular las horas para el cuidado del lactante, simplificando en la acumulación en días de trabajo del permiso de lactancia. Anteriormente era necesario que así lo contemplase la negociación colectiva, es una buena medida, es una mejora sobre la acumulación de lactancia, pero ese permiso y esas horas eran retribuidas. No hay un aumento de las horas a acumular en jornadas completas en general para toda la población trabajadora con menores de hasta 8 años. No hay que mezclar permisos, en el permiso parental de 8 semanas no ha habido ninguna mejora, sigue siendo sin retribuir y sigue sin estar transpuesta la directiva europea en este permiso.

Tenemos varios problemas aún por resolver después de un año aprobado el permiso parental. Por un lado, están las familias que tienen menores de 8 años y necesidad de cuidarlos que pueden acogerse a este permiso, pero sin retribuir a día de hoy.

En el caso de las empleadas y empleados públicos, a pesar de la incorporación de este permiso al Texto Refundido del Estatuto Básico para los Empleados Públicos, están teniendo dificultades para hacer uso de este permiso, incluso no retribuido. Algunas administraciones, ante la falta desarrollo reglamentario en la propia ley, están denegando su disfrute, aun siendo sin retribuir, dejando sin derecho a este personal. Algunas administraciones aragonesas, como el Salud o Educación, incluso con negociaciones pendientes, se puede optar a este permiso, siempre que sea sin remunerar. En otras, como el Ayuntamiento de Zaragoza, se deniega en todos los casos sin querer negociar su regulación, en espera de que lo haga el propio Estado.

Es fundamental no mezclar ni confundir a la ciudadanía respecto a los permisos. Actualmente, no estamos cumpliendo con la directiva vigente, y aunque sea tarde, es necesario hacer un esfuerzo por cumplirla. Si realmente queremos contribuir a una sociedad igualitaria y corresponsable en términos de cuidados, los permisos deben ser retribuidos adecuadamente.

